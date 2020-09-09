譚得志被捕｜陳志全：最快本周申請保釋　民主派籲去信投訴裁判官

人民力量副主席「快必」譚得志日前被控發表煽動文字罪，昨日（8日）在粉嶺裁判法院上庭後保釋被拒，需還押懲教看管。 民主派今召開記者會聲援譚得志，人民力量主席陳志全認為，「快必」被控發表煽動文字罪，完全是以言入罪，或違反人權法及《基本法》。他形容，譚得志現時每日的監禁都是「文字獄」，他對法官拒絕「快必」保釋表示極度遺憾及憤怒，稍後會向高等法院申請保釋，最快本周內公布。 民主派指，將循現有機制去信投訴法官秘書處，投訴處理今次案件的粉嶺裁判法院主任裁判官，稱「看不到粉嶺裁判法院有公義」，呼籲市民採取同樣行動。

國安處人員本月6日拘捕「快必」譚得志，指他涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條「發表煽動文字」，國家安全處高級警司李桂華日當時指，被捕男子於6月底至8月期間曾舉行共29次講座，並以防疫講座發表引起憎恨及藐視政府的言論，部份字眼同時引起民間之間的不滿。據控方在庭上指，有關口號包括「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「黑警死全家」、「7.21唔見人、8.31打死人」等。

陳志全認為，警方選擇在本月6日拘捕「快必」的時機巧合，因對方本有另一單案件於昨日（8日）在粉嶺裁判法院受審，估計警方希望法庭將兩宗案件一併處理，「可能政府對嗰個法官有信心，最後真係唔俾快必保釋。」他又說，今早曾到荔枝角收押所探望「快必」，對方精神狀態良好，並托他向香港人表示「唔好驚」。

▼譚得志被拒保釋▼

許智峯：「721唔見人」是事實

民主黨立法會議員許智峯表示，對「快必」被捕感震怒，批評現時法律已成「暴政」打壓言論自由的工具。他提到，快必曾高叫的口號，有很多區議員及市民都曾叫過，認為「721唔見人」等口號是事實，反問「何罪之有」。

新民主同盟范國威表示，政府利用「古法」控告「快必」，認為相關法例過往案例不多，又認為裁判官現時已不讓「快必」 保釋，做法不合理。