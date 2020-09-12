深水埗洗街車攔腰撞九巴釀24傷　64歲司機涉危駕被捕

今午（12日）4時許，深水埗元州街與桂林街交界，一輛萬成清潔服務有限公司洗街車與一輛九巴6號線相撞，造成24人受傷，包括2名分別5歲及6歲的小童，乘客中有一人曾一度昏迷。現場消息指，事發時元州街的九巴因應路面情況減速，洗街車於桂林街正落斜，但未有煞車，隨即攔腰撞上九巴。 意外後，洗街車車頭擋風玻璃嚴重碎裂，九巴右邊車身凹陷，車廂內一片凌亂，地板上亦有血跡，多名傷者坐在馬路上等待救援。消防處派出多輛救護車到達現場，並設立流動傷者站，將傷者分類處理，大部分乘客均手、腳受傷。9名傷者經救護員初步治理後，送往明愛醫院接受治理，另外13名傷者則送往瑪嘉烈醫院治理。警方表示，64歲洗街車司機涉危險駕駛被捕。

+ 3 + 3 + 3

洗街車撞上「嘭」一聲乘客：成㗎車亂晒！

24名傷者分別被送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理，洗街車上一名女乘客及九巴上一女乘客傷勢較重，需要戴上頸箍，其餘乘客大部分手、腳受傷。

乘坐上層前方的男乘客李先生表示，當時巴士已停下，洗街車突然撞上發出「嘭」一聲，其頭部撞向玻璃，之後「成㗎車亂晒」，他頭部受輕傷。附近店舖有目擊市民表示，事發時發出巨大聲響，看到車廂內有小朋友，馬上著街坊阻止小童離開車廂，以免他亂動加重傷勢。她指上址不時有交通意外發生。

+ 2 + 2 + 2

警將循路面狀況、車輛機件性能等作調查

西九龍總區交通意外調查組總督察林知行交代案情表示，事發時一輛來往尖沙咀碼頭及荔枝角的6號線九巴，沿元州街往西北行，駛至桂林街路口時，因應路況慢駛，桂林街一輛特別用途車，迎頭撞向九巴。事件中共24人受傷，包括九巴上10男13女乘客及洗街車上一女乘客。傷者年齡介乎5歲至85歲，所有人均受輕傷，清醒送院。

警方拘捕64歲特別用途車司機，涉危險駕駛。警方將循路面狀況、車輛機件性能、車輛有否超重、司機駕駛態度等作調查。警方呼籲任何人士可就意外提供資料，可致電36619062或36619000。林知行形容，是次為「不幸中大幸」，傷者數目未太嚴重，提醒司機小心駕駛。

九巴表示，今日下午4時許，一輛6號線巴士駛至元州街及桂林街交界，被一輛水車攔腰撞到，多人受傷。九巴對意外非常關注，已立即派職員到現場支援，並趕往醫院慰問傷者，提供適切協助。九巴感謝現場搶救的消防和救護人員，並會配合警方調查意外。