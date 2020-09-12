深水埗車禍｜車Cam直擊撞車一刻　洗街車衝前直撼　九巴左右猛搖

深水埗今午發生交通意外，洗街車衝前攔腰直撞九巴，導致24人受傷。網上流傳事發一刻的車Cam片段，該輛洗街車原本停泊在桂林街，期間向前駛，未見煞停，攔腰直撞向沿元州街而行的九巴。片中可見，兩車相撞時傳出驚人的「嘭」一聲巨響，九巴車身猛烈地左右搖晃，車內乘客猶如「搖骰仔」般被拋起，部分人跌離座位，驚魂未定地望向洗街車了解情況。撞車一刻，途人亦被嚇至走開，車Cam車主亦不禁驚呼﹕「嘩！」。

↓↓車Cam直擊 撞車一刻連環圖↓↓

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事發於下午4時許，根據網上流傳的車Cam影片可見，肇事洗街車原本停泊在桂林街的馬路。同一時間，九巴6號線雙層巴士正沿元州街北行，駛經桂林街的交界位。洗街車突然筆直地向九巴方向駛去，當時九巴疑因應現場情況而減速，洗街車未見有減慢或煞車，最終直撼九巴右邊車身。該輛九巴被撞至左右搖晃，幾乎要向左邊翻側，幸最終九巴能平衡。車內至少數十名乘客好像「骰仔」般搖動，部分人更跌坐地上，坐近右車身的乘客更被撞至倒地。乘客驚魂未定，事隔一會才站起及望向撞車位置了解情況。車Cam的司機及乘客目擊事發經過，亦不禁驚叫﹕「嘩」，並問是否需要報警。

意外導致24人受傷，其中23人為九巴乘客，包括兩名5歲及6歲男女童，以及一名洗街車乘客。警方以涉嫌危險駕駛拘捕該名64歲洗街車司機。