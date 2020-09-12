深水埗車禍｜九巴車廂亂況曝光　乘客被撞至瞓地﹕成架車亂晒！

深水埗發生一宗交通意外，洗街車疑煞車失靈，攔腰直撞九巴右邊車身，事件中22人受傷。網上流傳一張事發時九巴車廂內的情況，下層情況混亂，乘客中有一名男童。其中，一名疑坐在下層右邊座位的乘客，被撞至倒臥地上，有其他乘客上前了解他的情況。有乘客事後憶述下層「好犀利，成架車亂晒！」。

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警方在下午4時許接獲報案，指桂林街及元州街交界發生交通意外，並與消防趕至現場救援及調查，原指有十多人受傷，其中一人昏迷。最終意外共有22人受傷，包括13女9男，全部人清醒，當中4人傷勢較為嚴重，部分人要戴上頸箍，由救護員推床送上救護車。傷者分別被送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。

附近店舖的女負責人指，事發時現場傳出巨響，指是「無法形容咁響」，她遂望出店外，始知悉發生交通意外。當時九巴下層窗邊被洗街車猛撞，而該處有數名乘客，包括一名小童。她因要顧店無法上前了解，只能著街坊阻止小童離開車廂，以免他有任何隱藏的傷勢，擔心亂動會加重傷勢。她指上址不時發生交通意外，途人包括小童及老人家過馬路時被車輛撞傷。

一名九巴乘客吳先生事發時坐在九巴上層近車頭的第一個座位，他指當時九巴停在路中心，洗街車猛然攔腰撞向九巴，傳出「嘭」一聲。他指自己是老人家，但為退休消防員，撞車時來得及反應，及時捉至扶手，額頭撞向擋風玻璃受輕傷，毋須送院。當他走至九巴下層時，車廂情況混亂，「好犀利，成架車亂晒！」