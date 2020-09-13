深水埗車禍｜同一洗街車3年前鏟入旺角涼茶舖　專家料油門當煞車

深水埗洗街車衝前攔腰直撞九巴意外，造成24人受傷。翻查資料，涉事洗街車屬於萬成清潔服務有限公司，同一輛車3年前曾失控撞入旺角亞皆老街2號一間涼茶舖。專家看畢事發片段後指出，桂林街出元州街路口有雙白虛線及「讓」牌，車輛理應觀察前方無車方能通過，懷疑有人掉以輕心一時「油門當Brake（煞車）」，明顯加速撞向巴士，導致巴士左右猛烈搖晃。

↓↓2017年同一洗街車撞入涼茶舖↓↓

+ 3 + 3 + 3

周六（12日）下午4時許，一輛來往尖沙咀碼頭的6號線九巴，沿元州街往西北行，駛至桂林街路口時，因應路況慢駛，遭一輛由桂林街駛出的洗街車攔腰撞，九巴車身猛烈搖晃，幸無翻側，意外導致24人受輕傷，包括2名分別5歲及6歲的小童。

翻查資料，2017年6月21日同一輛洗街車在旺角洗街期間，駛至亞皆老街2號時突然失控，剷上行人路掃毀欄桿，撞入一間涼茶舖，途人見狀大驚馬上報警求助。涼茶舖的鐵閘、雪櫃、招牌等損毀，損失逾萬元。洗街車屬於萬成清潔服務有限公司，公司成立於1998年，特別用途車輛包括清洗街道水車、垃圾壓縮車、吸缸車、勾斗車、夾車、拮斗車、輕型客貨車、尾板貨車、尾板（拮斗車）及籠車。《香港01》正就昨日撞九巴意外向萬成清潔查詢，至今未獲回覆。

↓↓車Cam直擊 撞九巴一刻連環圖↓↓

+ 2 + 2 + 2

坊間對意外成因眾說紛紜，有人指洗街車「油門當煞車」；亦有人認為洗街車裝滿水，雖已煞車但俯衝向前造成意外。香港汽車會會長李耀培看畢洗街車撞九巴意外片段後，相信涉事洗街車沒有煞車，「見巴士停咗（被撞後）都搖得咁緊要，左右搖晃。」至於為何洗街車車尾燈亮起，李相信因司機用力踩油門時觸碰到旁邊「煞車掌」，有機會導致車尾燈亮起，從機械角度推斷洗街車「有加速，有衝過去，唔係（煞車後）溜過去。」

他指事發路段雖有暗斜，但不是斜路，而且桂林街出元州街路口有雙白虛線及「讓」牌，車輛理應觀察前方無車方能通過，但洗街車見巴士在前仍然駛出路口，懷疑有人掉以輕心；亦不排除司機身體不適導致意外。