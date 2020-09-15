愉景灣高爾夫球會起火　近70部高球車燒剩支架及四條車鈴

愉景灣高爾夫球會昨晚發生大火，近70部高球車被燒毀。今日（15日）上午，《香港01》記者前往現場了解，發現高球車全燒毀，只剩下車架及4條車鈴，而由鐵皮搭建的停泊區棚架被燒至倒塌，棚架旁的牆身有石屎剝落。 今早，球會向會員發放訊息，稱有一半高球車於昨晚的火警中燒毀，幸好事件中沒有職員受傷，會所亦無受到波及，當局正在調查火警原因。球會稱，由於現時高球車不足，建議會員暫時使用出租手推車。

由鐵皮搭建的停泊區被燒至倒塌。

愉景灣區議員容詠嫦稱，事發時很大火，相信有約70部高球車受波及，而整個球場有約140部高球車。容詠嫦解釋，被燒毀的高球車屬於愉景灣高爾夫球會持有，主要供會員於球場內使用，並非區內居民作為代步的高球車。

香港興業有限公司企業傳訊部回覆指，愉景灣高爾夫球場於昨晚發生火警，幸而事件中無員工受傷。球會現正點算財物損失及對所有設施進行仔細檢查，確保球場安全及正常運作。火警只波及部分高爾夫球車，球場運作未受影響。火警原因則有待消防處調查，初步知悉起火原因無可疑。

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區內的高球場牌照數目限制於498部，但區內有逾2萬人居住，根據彭博早年報道，愉景灣的高球車連牌照炒至近200萬元。

位於大嶼山東北部海岸地區的愉景灣，限制私家車進入，除了數條專線巴士外，居民主要以高球車作為代步工具。

是次被燒毀的高破車屬會所的，車頭寫有「Club Car」字眼，而愉景灣區內的高球車掛有專屬車牌，有地產經紀透露，只有愉景灣的業主才可以買高球車，現時二手車價由180萬元起，舊款車月租約7500元，而新款車月租可達9,000元。

現時愉景灣區內的高球場牌照數目限制於498部，但區內有逾2萬人居住，根據彭博早年報道，愉景灣的高球車連牌照炒至近200萬元。區內高球車有價有市，香港興業今年初首推新盤「意峰」5幢洋房招標時，以每伙附送一部高爾夫球車及牌照作宣傳，每部市值約200萬元。