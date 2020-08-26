工廈劏房釀成火警　安置取締應逐步進行

觀塘越聯工廠大廈周一（24日）疑因電熱水爐冒煙引致火警，其中一家三口因吸入煙不適送院治理。記者翌日在工廈發現現場疑被人改裝為非法劏房，不少單位內正在晾掛衣物、擺放大床以及雪櫃，本來不能作住宅用途的工業大廈，內部擺設與普遍家居相似。屋宇署懷疑工業大廈內有劏房作住宅紀錄，而「工廈劏房」背後引申的住屋問題亦因而引起關注。

涉事樓層另有兩個單位內有大床、雪櫃、熱水壺及晾衫架，驟眼看來甚似劏房單位。（郭倩雯攝）

「工廈劏房」源頭根治

香港樓價高昂，一個「瓦遮頭」也得來不易。根據2016年中期人口調查結果，全港現時約有近21萬人居住於9.27萬個劏房單位內，人均面積中位數僅得56.5平方呎。加上工廈劏房本屬違法，性質較為隱秘，對於現時共有多少港人居住於工廈劏房，統計處2016年便指因回應率偏低，所以無法透過中期人口統計編製準確數字。因此居住於工廈非法單位內的居民，有可能比想像中更多 。

港人居住空間比車位更小，租金成本更加「慳得就慳」。工廈劏房不能合法放租，因此租金往往低於市價。以同類型單位為例，同一幢工廈內面積約280呎的劏房單位每月租金約為4,600元，對比區內唐樓或私人樓宇近8,000至逾萬的租金，不少市民或被工廈劏房吸引入住。

工廈改建若違反《建築物條例》，署方固然要予以執法，但同時政府亦要處理居民的安置問題。正因工廈劏房租金低廉，本來的「工廈居民」根本難以用同樣租金租到合法住宅，政府也不能只知嚴正執法，卻任由居民流離失所。否則住客也只是被迫搬到另一工廈居住，問題始終不能解決。

涉事樓層另有兩個單位內有大床、雪櫃、熱水壺及晾衫架，驟眼看來甚似劏房單位。（郭倩雯攝）

先安置 後取締

香港住屋問題討論多年，政府覓地建屋未見成效，居民被迫住進工廈，更令工廈劏房問題根深蒂固不能貿然根除。所幸是今次意外未有釀成慘劇，但火警意外亦正提醒社會，工廈本身根本不宜居住。

工業大廈本非設計作居住用途，同一幢大廈內可能有不同工業活動進行，或正儲存危險易燃物品。2016年淘大工業村迷你倉大火造成兩位消防殉職，多名消防受傷，已提醒社會必須慎對工業大廈的消防安全。業主在工業大廈內私下間出劏房，市民反其道而行搬進工廈居住，消防風險令人擔憂。

政府從長遠來看，增加房屋供應可謂事在必行，應循收回棕地等途徑加快建屋進度，並為市民推行租務管制，控制住屋開支。短期之內政府亦要盡力騰出空間，例如安排臨時房屋予非住宅用地居民暫住，或為劏房居民加快公屋上樓，讓居民不致於工廈劏房被揭發後流離失所。有見於住屋問題或未能在短期內得以決，政府亦應研究就工廈劏房推出過渡政策，例如首先確保劏房工廈有合理消防安全水平，並訂出具體時間表，在解決住屋問題後完全取締工廈劏房。