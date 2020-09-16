全民檢測｜火眼檢測隊今離港　支持者持「感謝卡」闖機場送行被拒

火眼檢測隊今日離港，有支持者機場送行被拒！今日（16日）早上8時31分，警方接獲報案指，1名女子手持感謝卡到機場，她自稱希望進入客運大樓，為500多名內地核酸檢測支援隊成員送行。但她並沒有持登機證明文件，機場職員禁止她進入客運大樓，其間引起騷動及有人報警，最後該女子離去。 另外早於8時5分，警方亦接報指1名女子企圖進入客運大樓，但她無登機證明文件被拒。警員到場調查，兩宗案件均無可疑，轉列雜項處理。翻查資料顯示，去年有示威影響機場運作，機管局發禁制令列明旅客進出客運大樓，需出示24 小時內離港機票或登機證。

178.3萬人於檢測中心採樣 5.3億元共找出42患者

資料顯示，累計有約178.3萬人在全港各社區檢測中心採樣。而整個普及計劃直接及間接共識別至少42名病人，當中有13宗個案無病徵，20宗個案源頭不明。至於全民檢測的開支約為5.3億元，當中約3.7億是支付本地採樣員及支援人員的薪金。

為期14日的全民檢測「普及社區檢測計劃」日前結束，至今日（16日）逾500個內地核酸檢測支援隊成員離開香港。昨日（15日）港府為支援隊成員辦歡送儀式，特首林鄭月娥致辭時提及檢測是「艱巨而光榮」的任務，更承載着中央和內地人民對香港同胞的關懷和支援。

林鄭月娥更稱，特區政府十分感謝負責進行採樣的6千多名醫護人員和學員、負責支援工作的4千多名現職和退休公務員，以及肩負保安和物流工作的人員，各人積極主動工作，為市民提供高質素和有效率的服務。

這次普及檢測計劃，除了有助切斷新冠肺炎在香港社區的傳播鏈，也讓特區政府更好的掌握疫情，從而更有信心的逐步放寬社交距離措施，令香港市民生活恢復正常。 特首林鄭月娥

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去年機管局發禁制令 旅客進出客運大樓 需出示機票或登機證

翻查資料顯示，去年本港發生連串示威，有示威影響機場運作。去年8月14日國際機場客運大樓實施進出管制安排，包括持有將於 24 小時內離港機票或登機證、以及有效旅遊証件的離境旅客，或持有相關証件的機場員工，方可進入客運大樓範圍。

另外，1號及2號客運大樓離港層落客區、機場快綫分別前往博覽館及市區的月台、地面運輸中心南面及北面緩坡道、以及連接富豪機場酒店的行人天橋將設立進出檢查點，警方及機場保安人員會在現場協助相關人士進入客運大樓範圍。

去年機場管理局已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。有關臨時禁制令指出，任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。