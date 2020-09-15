全民檢測｜國家隊明離港　林鄭月娥讚做180萬檢測：艱巨而光榮

為期14日的全民檢測「普及社區檢測計劃」結束，逾500個內地核酸檢測支援隊成員明日（16日）將離開香港，港府今日（15日）下午為「國家隊」成員辦歡送儀式，特首林鄭月娥致辭時形容，要在短時間內完成接近180萬個檢測是「艱巨而光榮」的任務，亦承載着中央和內地人民對香港同胞的關懷和支援。 林鄭提到，有些別有用心的人質疑中央的支援，她請支援隊勿理會惡言，又稱香港市民的眼睛是雪亮的，知道中央政府以及各位對香港的關愛。她又指，希望在疫情過後，能歡迎支援隊到香港旅遊。

▼01直擊火眼實驗室▼

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因應全民檢測計劃而來港支援的內地核酸檢測隊，約570多位成員料於明日離港。負責檢測工作的華昇診斷中心接受傳媒訪問時指，料需時兩至三星期清理場地，並將體育館交還予政府，而氣膜實驗室「放氣」後將放置於香港，檢測儀器則會運往其他地方使用。

林鄭望疫情過後邀支援隊成員來港旅遊

特首林鄭月娥今日下午出席港府所辦的歡送儀式，致辭時感謝支援隊的付出，要在短時間內完成接近180萬個檢測是一件艱巨而光榮的任務，是火眼實驗室內每一位工作人員辛勞工作的成果，亦承載着中央和內地人民對香港同胞的關懷和支援。她指眾人於香港的工作強度非常大，初期需工作超過12小時，但士氣仍高昂，她對此感非常感動。

林鄭又提到，雖然香港有一些別有用心的人，對普及檢測提出反對，甚至對中央的支援提出質疑，她呼籲支援隊人員不要理會惡言，又稱香港市民的眼睛是雪亮的，感激內地隊員的無私支援。林鄭月娥又稱，希望在疫情過後，能歡迎支援隊成員到香港旅遊，看看東方之珠的美景。

中央政府為港後盾 定能助港打贏抗疫戰

林鄭重提因應第三波疫情爆發，自己於7月下旬向中央政府提出支援要求，中央亦在極短時間內就積極回應，林鄭指，回歸23年以來中央一直關愛香港，是香港最堅強的後盾。

她又指，中央政府支援香港建設社區治療設施及臨時醫院的工作也在全速進行，以應付未來可能出現的疫情反彈。她稱有信心，在中央政府的支持下，香港一定可以打贏這場肆虐全球的抗疫戰。