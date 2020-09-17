橡樹壓3車｜薄扶林10米高大樹倒塌　擊中巴士爆大銀幕

清晨7時許，港島薄扶林道近蒲飛路交界，1棵約高10米的橡樹突然倒塌，並壓着3輛駛經車輛，包括一輛970線雙層巴士、小巴及的士。救援人員接報到場，鋸開樹幹營救，事件中2名男子受傷，包括的士司機及巴士乘客，他們輕傷由救護車送院治理。 運輸署上午8時11分更新，薄扶林道往香港仔方向近蒲飛路的快線解封，慢線則仍然封閉，現時上址交通繁忙。

↓↓消防鋸樹連環圖↓↓

現場可見，巴士車頭擋風玻璃爆裂，損毀嚴重。巴士司機表示當時滿座，車速僅30公里，突然「俾一個黑影打中」，由於車速慢所以沒有急停。巴士上一名男乘客受傷。涉事小巴司機盧先生則指駕駛該條小巴線已30多年，從未遇過塌樹意外，「係呢次咁犀利之嘛。」當時車上僅兩名乘客，他們沒有受傷。

運輸署於早上7時50分表示，因塌樹薄扶林道往香港仔方向近蒲飛路的全線現已封閉。薄扶林道往中環方向近蒲飛路現已實施單線雙程行車措施。運輸署上午8時11分更新，薄扶林道往香港仔方向近蒲飛路的快線解封，慢線則仍然封閉，現時上址交通繁忙。

天文台於上午6時20分，發出特別天氣提示，預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。 此外，上址當時正在下雨。

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