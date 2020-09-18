柳俊江被捕│憶述爭執過程打到反檯　餐廳經理：一入嚟就郁手

傳媒人柳俊江上周三（9日）於觀塘偉業街一餐廳，與另一名男子涉嫌在公眾地方打架被捕。《香港01》到涉事的亞金南洋茶室了解事件。經理表示，事發時一名男子突然衝入餐廳向另一男子揮拳，對方伸手擋格，過程間「啲檯反咗」。餐廳職員見狀馬上報警，惟經理指不清楚雙方因何事爭執，亦「唔知對方係邊個」，而餐廳亦無任何損失，因此不會追究。

經理指，事發時一名男子突然衝入餐廳向另一男子揮拳，對方伸手擋格，連「啲檯反咗」。（余睿菁攝）

亞金南洋茶室餐廳經理憶述，上星期有一對男女正於餐廳內用餐，突然一名男子衝入，向一男子揮拳，「一入嚟就郁手」，對方伸手擋格，雙方未見互毆，惟餐廳內「有啲檯反咗」，餐廳馬上報警求助。而餐廳內其他顧客見狀，亦暫時離開，職員則忙於安撫客人。

經理指，餐廳內未有設施損毀，因此不會提出賠償。經理表示，事件已交警方處理，坦言「佢哋之間嘅嘢唔太清楚」，又謂「唔知對方係邊個」。

柳俊江：為自己的行為致歉

柳俊江於社交網站回應事件表示，上周三晚發生的衝突，沿（源）於一場誤會，深深為自己的行為致歉。柳俊江指，對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。柳俊江續指，妻子是一位好太太、好媽媽，一切問題出於自己的誤解和毫無理據的衝動，必須要澄清，並請大家不要作沒有根據的猜測。

柳俊江又指，對於網絡上其他的流言蜚語，不欲作進一步回應，並會一如以往地，全心全意愛家人，亦多謝各位朋友的關心，會如常生活。