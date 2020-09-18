柳俊江被捕│傳鬧婚變與妻男友人互毆　柳俊江涉公眾地方打架被捕

傳媒人柳俊江上周三（9日）於觀塘與另一名男子涉嫌在公眾地方打架被捕，消息指，柳俊江正與其妻子雷康怡鬧離婚並已分居，事發當晚，雷與一名25歲男友人於觀塘偉業街亞金南洋茶室用膳期間，柳突然出現並與男子發生爭執，並不由分說拳毆對方，男子亦曾還擊，兩人面部及手部受傷。柳於爭執後離去，茶室報警，警方調查過後得悉柳已離開，著其妻子致電他，柳其後返回現場，警方將兩人拘捕。 《香港01》向柳俊江查詢，柳俊江表示正與妻子商討回應事宜，現時不作任何回應，至傍晚柳於社交網站發聲明表示，衝突源於一場誤會，深深為自己的行為致歉，對無辜受牽連的太太及其他人士致歉，又表示，妻子是一位好太太、好媽媽。柳俊江與雷康怡於2010年結婚，並育有一子一女，柳過往不時於社交平台「曬恩愛」，分享與妻子及子女的合照。

柳俊江：為自己的行為致歉

柳俊江傍晚於社交網站發聲明表示，上周三晚發生的衝突，源於一場誤會，深深為自己的行為致歉，對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。柳俊江於文中又表示，妻子是一位好太太、好媽媽，一切問題出於自己的誤解及毫無理據的衝動，又請大家不要作沒有根據的猜測。

柳俊江又指，對於網絡上其他的流言蜚語，不欲作進一步回應，並會一如以往地，全心全意愛家人，亦多謝各位朋友的關心，會如常生活。