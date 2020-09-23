涉假冒知名餅家　「恆香餅家」負責人斥誣告　指為股權商標糾紛

上周五（18日），海關於元朗搗破一個懷疑冒牌月餅集團，檢獲約340盒懷疑冒牌月餅及約200張懷疑附有虛假商品說明的月餅換領券，估計市值共約9萬元，拘捕4名男女，包括77歲集團主腦。是次涉及的月餅品牌為恆香老餅家。 今日，被捕77歲「恆香餅家」集團負責人鄭鴻杰召開記者會，表示近日有利益衝突人仕向政府提供誤導資料，令傳媒誤信及廣泛報導為「真恆香告假恆香」，內容嚴重失實及損害他本人聲譽，故特此澄清。 鄭稱，所謂「真假恆香月餅」事件，其實是公司內部股權訴訟的民事糾紛，及誰是商標註冊持有人的商業糾紛，而案件已在民事法庭處理中，雙方已向法庭作出誓章陳述，故未有就「誣告」的指控多作解釋。

今日，被捕77歲「恆香餅家」集團負責人鄭鴻杰召開記者會，表示近日有利益衝突人仕向政府提供誤導資料，令傳媒誤信及廣泛報導為「真恆香告假恆香」，內容嚴重失實及損害他本人聲譽，故特此澄清。（楊嘉朗攝）

鄭稱，所謂「真假恆香月餅」事件，其實是公司內部股權訴訟的民事紏紛，及誰是商標註冊持有人的商業糾紛，而案件已在民事法庭處理中，雙方已向法庭作出誓章陳述，故未有就「誣告」的指控多作解釋。（鄧詠中攝）

鄭鴻杰稱，「恆香餅家」於1920年由其父親創立，他是「恆香餅家」的第二代傳人及股東，在1971年父親去世後接管公司。另外，鄭鴻杰亦稱自己是「恆香老餅家有限公司」的創始人，他及他的家族原持有「恆香老餅家有限公司」75%的股權，「恆香」的註冊商標亦是由他授權「恆香老餅家」申請辦理。

鄭鴻杰續指，在2011年，他在不知情的情況下持有的「恆香老餅家有限公司」股權被侵佔，於是展開了近十年的股權訴訟，故在法庭裁決之前，公司註冊處並不能查閱誰是股東和董事。有記者問到鄭鴻杰在2011年如何在不知情的情況下被變賣股份，鄭鴻杰秘書李先生稱，當時因發展需要，鄭先生向財務公司以股份抵押借取400萬元，當時公司的產值已逾億，指財務公司串謀有關人士，再將其股份轉手。

被問到為何對方會率先提告「恆香餅家」侵權時，鄭鴻杰秘書李先生稱，被告侵權是意料之外，指對方每次審訊前均申請押後莫名其妙，質疑「既然你告我侵權，點解又要拖」。（楊家朗攝）

被問到為何對方會率先提告「恆香餅家」侵權時，鄭鴻杰秘書李先生稱，被告侵權是意料之外，指對方每次審訊前均申請押後莫名其妙，質疑「既然你告我侵權，點解又要拖」。

鄭鴻杰對於被控告表示無奈，稱「佢要告我都冇符，唯有睇下佢點告法，佢實在係誣告」，「佢要告我一定要奉賠，冇辦法」。鄭又解釋，以前「恆香老餅家」及「恆香餅家」的關係是「仔同老竇」，恆香老餅家係「仔」，恆香餅家係「老竇」。至於有記者問到會否反控告「恆香老餅家」，鄭則表示需要詢問律師意見。

有關「恆香餅家」製餅廠在東莞一事，鄭鴻杰解釋於今年新年間，「恆香餅家」制餅廠被盜竊，生產設備均被盜竊一空，故只能委託東莞製餅廠代工生產，並巳在餅盒內列明，故並非假貨。至於售價比「恆香老餅家」便宜約三份之一，則是希望在疫情下盡量降低利潤，為市民大眾盡點心意。

最後，鄭鴻杰表示，現時只售出數百張「恆香餅家」餅券，持有餅券的人士如未能領取月餅，可到嘉嘉好酒家退回全數。另外，他表示本年度的月餅，扣除所有成本開支後盈利將捐給香港公益金。