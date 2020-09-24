瀝源邨三級火│男屍倒斃窗邊　消防：現場有助燃劑、火警有可疑

下午4時許，沙田瀝源邨榮瑞樓發生三級火，有單位冒出火光及濃煙，多人報警，消防員到場開喉向窗外射水，救護車到場戒備。網上圖片所見，火警發生時除起火單位外同層走廊位置冒出黑煙，一名老婦於一個冒煙單位爬出窗，坐於晾衫架待救，情況驚險。老婦其後由消防員入單位救出，她不適由救護車送院。火警於下午5時許大致救熄，最少5人送院，消防員其後於起火單位發現一具男屍。

消防處指於事件中救出10人，約300人疏散，消防員於單位中間位置發現助燃劑，而火警迅速蔓延，初步相信火警有可疑，男死者被發現時側臥於窗邊位置，起火原因仍在調查中。

【19:44】現場消息指起火單位一家4口居住，包括兩夫婦及其38歲兒子。據讀者提供圖片所見，火警當時單位冒出熊熊火光，下方有一隻熏黑的手伸出疑正求救。

【19:00】消防人員於起火單位內發現一具男性屍體，政府化驗人員正到場調查。

【18:42】送院5名男女中，一名73歲老婦情況危殆，另外2名分別74及76歲老翁、1名73歲女老婦情況嚴重。