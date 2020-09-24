【瀝源邨三級火】直擊危坐晾衫架半小時　老婦驚呼：頂唔住！

沙田瀝源邨發生奪命三級火，一名男子命喪五樓起火單位。火警期間，起火單位對面單位遭濃煙攻陷，一名老婦無法逃生，爬出窗外蹲坐晾衫架，一手扶窗花，一手毛巾掩面待救，其間更高呼「頂唔住」、「好熱」，危在旦夕，幸最終消防員趕抵單位將她救出，她被困最少半小時受傷送院。

沙田瀝源邨榮瑞樓發生三級火，一名老婦被困晾衫架，由消防員救出。（吳子生攝）

下午4時許，記者現場所見，榮瑞樓五樓朝向沙田鄉事會路方向一個單位不斷冒出大量黑煙，單位內及外牆被熏黑，同層、上層亦不斷冒煙，居民連忙落樓疏散，零星居民在窗邊被困。該五樓單位內一名老婦被困，她爬出窗外，站在餘闊的晾衫架待救，右手扶着窗花，左口持毛巾掩着口鼻，濃煙從背後湧至，甚至一度將她身影掩蔽，令她吸引困難，一番等待後，她筋疲力竭蹲坐在晾衫架上，岌岌可危。

↓↓瀝源邨榮瑞樓老婦被困獲救過程↓↓

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消防車趕抵沙田鄉事會路，等候雲梯到場，消防員亦進入火場救援。待救期間，老婦滿臉驚慌大聲呼叫「快啲、頂唔住喇！」、「好熱」，對面好運中心居民見狀緊張，叫老婦「頂住呀！」，消防員隨即拉喉向老婦四周射水降溫，但水流同時灑落在老婦臉上，使她雙眼難以張開，屢次抹面，險象環生。及至下午約4時45分，消防員成功進入單位內營救，到窗前為老婦戴上面罩，將筋疲力竭的她拉回屋內絕處逢生。老婦被困晾衣衫最少半小時，獲救後不適送院。火勢於下午4時54分受到包圍。