【瀝源邨三級火】過去3年3宗奪命三級火　共4死14傷

今（24日）下午4時許，沙田瀝源邨榮瑞樓發生三級火，有單位冒出火光及濃煙，消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。一名老婦於一個冒煙單位爬出窗，坐於晾衫架待救，情況驚險。老婦其後由消防員救下，她不適由救護車送院，另外一名老翁亦被送院，火警中約200人疏散，一隻十歲貴婦狗疑吸入濃煙，搶救後不治。消防最新消息指，於起火單內發現一具男性屍體。 回顧過去3年，本港曾發生3宗奪命三級火，火警分別為2020年葵涌葵俊苑葵裕閣三級火﹑2019年灣仔鴻業大廈劏房三級火及2018年元朗翹翠峰5座三級火，共造成4死14傷。

今（24日）下午4時許，沙田瀝源邨榮瑞樓發生三級火，有單位冒出火光及濃煙，一名老婦爬窗坐晾衫架求救。（吳子生攝）

2020年7月，葵涌葵俊苑葵裕閣一單位發生奪命三級火，戶主34歲姓袁女兒疑吸入過量濃煙喪命。（蔡正邦攝）

2020年7月19日清晨6時許，葵涌葵俊苑葵裕閣一單位發生奪命三級火，戶主34歲姓袁女兒疑吸入過量濃煙喪命，起火原因疑電器洩電，火警並無可疑。

火警中，消防動用2隊煙帽隊開動2喉灌救。約300名住客自行疏散到安全地方。3名女街坊及1名救火消防員不適。

2019年9月，灣仔灣仔道鴻業大廈一劏房單位發生奪命三級火，一名男子因吸入大量濃煙送院後證實死亡。（資料圖片）

2019年9月7日早上8時半，灣仔道鴻業大廈一劏房單位發生奪命三級火，火警期間，一度有兩男女被困單位內，及後一名消防員及另外7人受傷送院，其中一名男子因吸入大量濃煙送往律敦治後證實死亡，而一名六旬老翁亦送院數日後不治。

火警中，消防出動4煙帽一喉灌救，共疏散106人到安全位置，肇事單位為一劏三的單位。

2018年9月，元朗翹翠峰5座一單位發生奪命三級火，消防在單位內發現一具燒焦的屍體，死者為一名56歲姓陳女子。（資料圖片）

2018年9月23日下午5時許，元朗翹翠峰5座一單位發生奪命三級火，消防在單位內發現一具燒焦的屍體，死者為一名56歲姓陳女子。而火警中亦有一對夫婦感到不適。

火警中，消防員出動兩喉四煙帽隊，並升起雲梯救出至少3人，事件中約170人需要疏散。