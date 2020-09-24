【瀝源邨三級火】起火單位內發現男屍　送院七旬婦危殆3人嚴重

下午4時許，沙田瀝源邨榮瑞樓發生三級火，有單位冒出火光及濃煙，多人報警，消防員到場開喉向窗外射水，救護車到場戒備。網上圖片所見，火警發生時除起火單位外同層走廊位置冒出黑煙，一名老婦於一個冒煙單位爬出窗，坐於晾衫架待救，情況驚險。老婦其後由消防員入單位救出，她不適由救護車送院。火警於下午5時許大致救熄，火警中約200人疏散，最少4人送院。 【19:00】消防人員於起火單位內發現一具男性屍體，政府化驗人員正到場調查。 【18:42】送院4名男女中，一名73歲老婦情況危殆，另外2名分別74及76歲老翁、1名73歲女老婦情況嚴重。

一名老婦爬窗坐晾衫架求救。（吳子生攝）

政府新聞處表示，沙田瀝源邨榮瑞樓一單位今日（24日）下午4時1分發生火警，並於下午4時20分升為三級。消防人員正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，火勢於下午4時54分受到包圍。

在瀝源邨火警現場的沙田區議員李志宏表示，現場最少兩個單位起火，火警其後升至三級，火勢猛烈，暫未知起火原因，有人被困晾衫架，不少居民已疏散，眼看最少數名人士吸入濃煙，疏散居民稱聽到有人叫救命，但不清楚是否火警單位傳出。警方於現場地下設登記站為居民登記資料，包括岑子杰等區議員亦在場協助榮瑞樓的居民登記。

消防員為狗隻進行心外壓。

傷者包括兩男兩女長者，另外一隻貴婦狗亦於火警中暈倒奄奄一息，由消防員救出，其後消防員一度為貴婦狗進行心外壓，惟最後貴婦狗仍返魂乏術，在場的狗主撫愛犬屍體傷心不已。狗屍其後由愛協運走，狗主藍女士居於5樓，她哭稱愛犬名叫「仔仔」，已養約10年，她指火警當時家中無人，她知悉火警後「已即刻跑返嚟」，惟發現5樓已被濃煙密佈無法進入，她將鎖匙交給消防員上門救狗，惟「仔仔」被救出時已全身熏黑，「成身都軟哂」。她表示對意外感到悲痛，惟指「意外嘅嘢好難講」。