泰國椰子粉混海洛英船運抵港　公屋工場煉6千萬元毒品　7男女就擒

運作以年計的跨國集團，多次以食品包裝作為掩飾，將毒品從外地偷運來港。警方經過追查，昨（24日）兵分多路瓦解販毒集團，拘捕5男2女包括主腦夫婦，他們涉嫌「販毒」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。行動中警方在600多包椰子粉內，檢獲41.4公斤懷疑海洛英，約值6400萬元。主腦名下租用公屋，實際居於何文田豪宅，警方在行動中檢獲超過100萬港幣現金，近百萬元名貴手錶， 以及兩部名貴房車包括Benz，共凍結及檢獲集團主腦超過430萬港元資產。

泰國椰子粉混海洛英船運抵港，公屋工場煉6千萬元毒品。集團主腦被捕，警方凍結主腦夫婦資產430萬元。（黃偉民攝）

毒品調查科（行動）警司鄒旺忠表示，昨日（24日）警方瓦解一個專門由海外運毒來港的販毒集團，涉嫌將毒品海洛英收藏在椰子粉包裝的食品內，並以椰漿、茄汁、辣椒醬等作掩飾，由泰國以船運形式偷運來港。行動中警方拘捕5男2女，包括集團主腦兩夫婦，檢獲41.4公斤海洛英，市值約6400萬元，並凍結夫婦超過400萬元資產。

他續指，此販毒集團多次從外地以不同食品作為掩飾運毒來港，毒品調查科人員經過長時間情報分析及深入調查，掌握集團主腦的犯罪證據，將主腦及骨幹成員一網成擒。被捕的主腦有黑社會背景，無業，報稱住公屋實際居於住何文田豪宅，形容他「行事非常狡猾」，不會親自接觸毒品，而是透過不同中間人在幕後操控其他成員接收及販運毒品。

毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭講解案情，指昨日早上集團主腦安排兩名貨車司機，將一批由泰國抵港、約100箱藏希毒品海洛英的食品，由元朗一個貨倉運送去天水圍一個公屋單位。公屋單位內有兩名集團成員，負責將毒品由食品內提取出來。與此同時，集團主腦在何文田家中同時用多部手提電話操控不同成員。



警方在時機成熟時，即中午時份兵分多路採取行動，拘捕5男2女（24至48歲 ），除販毒集團主腦，亦都拘捕兩個運送毒品的司機，兩名負責看守毒品倉庫及拆除包裝的集團成員，以及一個在現場負責把風的男子。集團主腦妻子亦因協助處理販毒得益，而被毒品調查科人員以「洗黑錢」罪名拘捕。 集團主腦為48歲本地男子，其餘被捕人角色包括處理犯罪得益、運送毒品、為集團成員把風、以及處理同分拆毒品。當中有兩人無業，兩人為貨車司機，一人為運輸工人及一人為家庭主婦。除了毒品之外，警方在行動中亦檢獲超過100萬港幣現金，近百萬元名貴手錶， 以及兩部名貴房車，毒品調查科財富調查組亦凍結主腦夫婦二人在銀行的100萬元，行動共凍結及檢獲集團主腦超過430萬港元資產。葉補充，主腦名下租用一個公屋單位，分別在公屋及現時豪宅各檢一架名車。

經警方突擊搜查涉案單位及仔細搜查單位內近百箱貨物後，發現共有600多包椰子粉末內藏有懷疑海洛英。警方在行動中共檢獲41.4公斤海洛英，市值約港幣6400萬元。所有被捕人士現時正被扣留調查。

入口泰國椰子粉混海洛英 販毒集團7男女落網

鄒旺忠稱相信以販毒集團運作時間以年計，曾成功拘捕成員，並調查主線，警方或將以前案件整合處理。警方留意到海洛英被呈報吸食人數、檢獲數字均有上升趨勢。根據禁毒署藥物濫用資料中央檔案室最新統計數字，今年上半年報稱濫用海洛英人數比去年同期上升11% ，而今年警方檢獲海洛英數量亦有顯著升幅。今年首8個月，警方一共檢獲268公斤海洛英，數量較2017年的30 公斤及2018年的29公斤上升超過8倍，情況令人關注。警方會繼續以情報為主導，打擊有關販毒活動。



另外今年因為疫情出入境限制，販毒集團改為以貨物運輸方式偷運毒品進入香港。販毒集團組織嚴密，牽涉不同工種，販毒過程中亦會利用不同層級物流運輸路線，以隔斷證據鏈，令警方緝捕集團主腦過程充滿挑戰，但警方會追查販毒得益等，務求將販毒不法份子繩之於法。