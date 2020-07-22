疫情影響毒販轉貨運　海關半年機場檢6.6億毒品　最後的晚餐藏K粉

海關今日（22日）舉行記者會，總結今年1月至6月海關在香港國際機場共破獲409宗毒品案件，比上年同期增加35%，撿獲毒品數量重1.6噸，比去年同期上升超過一倍，毒品價值約6.6億元；海關共拘捕79人，年齡介乎17至72歲。 受到新冠肺炎影響，全球客貨量劇減，香港客運量減少9成，貨運量較去年同期減少1成。海關發現販毒集團改變策略，增加貨運如快遞、一般空運及郵寄方式將毒品走私入境，而且販運手法愈趨複雜，可謂千奇百怪，今次更發現有人以「最後的晚餐」的立體工藝品藏毒、紅酒藏液態可卡因，以及將毒品放進即食麵的調味料包裝內，掩人耳目。

機場空運貨物課監督劉青龍指，今年上半年海關從機場客運方面，共破獲36宗案件，檢獲 131公斤毒品，市值1.1億元。數字與2019年同期31宗案件及108公斤毒品相若，惟劉青龍重申，今年3月起航班升降量已大減9成，故今年頭3個月的數字，已相當於去年上半年的偵緝量，不容輕視。

至於機場貨運方面，海關人員破獲373宗案件，檢獲1.5噸毒品，市值約5.5億元，較去年同期上升37%，而毒品重量更比去年上升超過1倍。

販毒集團運毒愈趨複雜、手法「古惑」



劉青龍形容，販毒集團現時的運毒及收藏手法愈趨複雜，可謂千奇百怪，並主要以「偷龍轉鳳」及「包藏禍心」的方式，掩人耳目，增加海關人員偵緝難度。劉其後舉出多個例子，包括有毒販將毒品藏於咖啡粉及奶粉罐，甚至將毒品放進即食麵的調味料包裝內。

1. 偷龍轉鳳：將原本包裝的貨物取走，再轉成做毒品，再重新包裝，扮成新一樣，如將咖啡粉或奶粉轉做毒品。 2. 包藏禍心：即將毒品夾藏貨物之內，如用「最後的晚餐」工藝品、未充氣橡皮艇及金屬物件等夾藏毒品。

有毒販則將氯胺酮藏在耶穌十二門徒的「最後的晚餐」的立體工藝品背後的空位內，再以強力玻璃膠黏合。（鄧詠中攝）

+ 4 + 3 + 2

「最後的晚餐」的立體工藝品藏毒品

有毒販則將氯胺酮藏在耶穌十二門徒的「最後的晚餐」的立體工藝品背後的空位內，再以強力玻璃膠黏合；另外，亦有毒販用紅酒藏液態可卡因，及以橡皮艇充氣口將粉末狀的黑色氯胺酮放入橡皮艇內。由於運送大型物品並不尋常，海關人員以X光機及肉眼檢查封口後發現案件。



劉青龍指，海關人員在偵查時，會大膽假設，小心求證，並使用先進儀器，添置電腦協助執法。另外，因應販毒集團轉用貨運販毒，海關亦靈活調配人手、加強訓練，並加強檢查貨運物品，從上半年破獲毒品案件的數字，證明執法成功。

機場調查課監督李文龍表示，海關上半年共拘捕79人，年齡介乎17至72歲。（鄧詠中攝）

機場調查課監督李文龍表示，海關上半年共拘捕79人，年齡介乎17至72歲，他們涉及透過機場貨運及空運渠道販毒。李補充，過去幾年環球販毒趨勢正在上升，香港亦然，因毒品供應更加多元化，惟毒品價格不時浮動。李文龍指，海關會以情報主導及風險評估策略，繼續與海外執法機構交流情報，並監查世界各地毒品分銷基地，加強堵截毒品入口，同時與加強物流業界及郵政交流。