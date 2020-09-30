菲獄風雲│廿年4次審訊敗訴　複審成最後機會　鄧龍彪：望還弟公道

中秋節本是人月兩團圓的佳節，對於在菲律賓被判囚終身的港人鄧龍威，經歷20載牢獄之苦，卻於今年中秋前夕收到最終上訴失敗的消息。哥哥鄧龍彪形容，自2011年至今弟弟案件經歷4次審訊，每次望到曙光後卻又換來失望，他至今仍未敢將上訴失敗消息告訴患柏金遜症的年邁母親。 原以為最終上訴失敗代表弟弟案件已無法翻案，鄧龍彪後來發現上訴仍有一次複審機會，他希望港府及外交部能出手施壓，督促菲方認真看待理據及判詞，讓弟弟早日回港與病母重聚。

鄧龍威2018年就藏毒案申請最終上訴，惟本月收到上訴失敗的消息。

鄧龍彪細看判詞，認為當地法院並沒有重視他們的上訴證據。（陳諾希攝）

是次上訴辯方提出5點證據，包括菲警口供中鄧龍威的英文名字串法錯誤（將Lung Wai Tang串成Way Luk Tan），以及辯方幾經辛苦透過中國駐菲大使館向菲國移民局取得2000年鄧入境菲國紀錄，顯示鄧於當年6月19日方入境菲律賓，證明菲警當時指於6月1日已開始監視鄧的證供有誤。惟於法院判詞中指，有關證據只能勉強證明鄧於當日抵菲，而警方對鄧的監視是直至當年7月17日，有關證據亦未能說服法院於過去裁決時有事實上錯誤。

去年11月已頒判詞 今月才收到

前年取得有關紀錄作證，鄧龍彪曾滿懷信心表示「希望佢返嚟過中秋」，未料兩年後的中秋前夕，竟收到上訴失敗的結果，他坦言由前年9月提交終極上訴書後，本來以為是次上訴是必勝無疑，預料弟弟可以最遲於今年尾或明年初獲釋，「嗰陣諗一年應該有結果，一定嬴㗎啦，點知原來係呢個結果，好失望」，鄧龍彪又表示細看判詞，方知道原來判詞於去年11月已經頒下，惟律師於上周才收到，又稱當地法院並沒有重視他們的證據，「人名錯、時間錯都可以話小意思，點可以話小意思？人名錯就係錯㗎啦」，認為當地法院決定並不尊重法律。

前年取得鄧龍威2000年入境菲國紀錄作證，鄧龍彪曾滿懷信心表示「希望佢返嚟過中秋」。（資料圖片）

望港府、外交部施壓助複審

接獲上訴失敗消息，鄧龍彪本來打算循申請弟弟回港服刑，及尋求總統特赦等方法，但後來他得知最終上訴後仍有一次複審機會，需待鄧龍威於獄中收到判詞後14日內提出申請，他希望複審能還弟弟公道，惟指預計複審將由原庭審理，希望港府及外交部能出手施壓，督促菲方認真看待理據及判詞，「要有力人士叫佢（菲方）認真啲睇清楚份嘢，如果唔係佢又係維持原判」。複審需時多久仍是未知數，龍彪估計菲方如又一次拖延，或需再等待一年半載方有結果。

曾誤會弟弟感愧疚

早日重獲自由的心願又一次落空，對鄧家亦是再一次煎熬。多年來為弟弟的案件奔波希望大眾關注，參加馬拉松亦身穿弟弟在獄中著作的T恤，惟鄧龍彪坦言自己曾誤信弟弟真的參與販毒，他形容弟弟從小貪玩，「嗰時有啲咁嘅（法庭）文件話佢販毒，你問我信唔信，可能我真係信」。後來任警長的父親吞槍自殺，他更將責任歸咎弟弟，兄弟幾近不相往來，直至2011年初審時有傳媒報導弟弟的案件，鄧龍彪方知弟弟陷冤獄，令他至今仍對弟弟感到愧疚，「覺得自己好衰，怪錯細佬」。

望弟弟早日回港與病母團聚

近年年屆七旬的母親患上柏金遜症，「行行吓去廁所，突然會全身僵硬，成個人跌落地」，又會不時忘記近期發生的事，惟知悉兒子身囚菲獄推出兩本著作，即使視力不佳，仍堅持每日數頁，將兩本著作看完，又不時向鄧龍彪詢問龍威上訴的進展，「到底阿龍幾時返嚟？佢哋（菲方）其實係咪唔會放佢㗎？」，鄧龍彪亦只能安慰說「梗係會，好快番嚟」，惟他坦言至今仍未敢將弟弟上訴失敗的消息告訴母親。

兄弟分隔20載，今年中秋節仍未能團圓，鄧龍彪指今年中秋願望，是希望弟弟早日獲釋回港與母親團聚，「咁多年嚟由2011年初審、上訴、上訴複審，到宜家終審又輸，呢九年個心情係咁上係咁落，希望細佬知道我同佢嘅心情係同佢一樣，希望佢加油、頂住」。

入境處發言人表示，協助在外香港居民小組（小組）自2003年接獲鄧的家人求助後，一直通過外交部駐‪港‬特派員公署和國家駐菲大使館了解其情況，並在尊重當地司法制度的原則下，按求助人的要求提供可行及適切的協助。對於鄧龍威上訴被駁回，小組正與當事人家屬了解及跟進，並會繼續提供可行協助，具體情況不便透露。

發言人又指國家駐菲大使館高度關注個案，除多次派員探望當事人及為其提供日常生活所需物品和食物外，亦曾就個案多次與當地司法部門接觸，了解情況及進展，並敦促其依法、迅速、公平和公正審理個案；亦曾多次按當事人意願，協助向菲國政府反映訴求，包括確保當事人在獄中獲供應生活必需品及為此個案提供翻譯服務，亦曾協調當地華人協助當事人聘用翻譯。小組在過去一年亦就當事人轉至新監倉後的待遇、對防疫用品的要求及新型冠狀病毒測試的情況一直與駐菲大使館聯繫，以了解當事人在獄中的狀況及反映家屬的訴求。