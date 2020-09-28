01專訪｜潘曉穎母哭問林鄭﹕仲要用納稅人嘅錢養陳同佳到幾時？

陳同佳赴台自首至今全無消息，潘曉穎父母未能為愛女討回公道，只換來特首林鄭月娥一句「希望佢哋都能夠釋懷」。潘母再次接受《香港01》電話專訪時聲淚俱下，三問林鄭﹕「同為母親，如果你小朋友被殺害，你感覺如何？」、「你養同保護陳同佳一年，仲要保護到幾時？十年、百年，還是終生？」、「仲要用納稅人嘅錢養陳同佳到幾時？」 潘母亦要求陳同佳於10月23日、即出獄滿一周年前赴台投案，並願意為其支付所有交通費用。她坦言只想為女兒討回公道，自己和家人皆感辛苦及難受，希望香港市民體諒及支持，並促請特首「唔好再畀佢（陳同佳）住安全屋！」

潘母昨日（28日）再次接受《香港01》電話訪問，期間三問林鄭要求交代。（家人提供照片）

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潘曉穎命喪台灣至今已兩年多，其父母奔波港台兩地，更十多次寫信給港府高官，包括行政長官、律政司司長、保安局局長，追問政府有何支援，如何引渡陳同佳赴台自首，冀有一天能收到好消息，女兒可以沉冤昭雪，結果部分沒有回信，其餘的回覆亦只換來一次又一次的失望。潘父母最終在2019年9月17日送出最後一封信後，便沒再寫信，認為政府大多官僚地交代政府立場，對其回覆不存寄望。

潘母沉默兩年，上周終接受專訪，透過傳媒發公開信，要求陳同佳盡快投案。結果林鄭只稱希望他們能夠釋懷，指陳「法理上來說是自由人」，在港沒有司法行動可以採取。潘母悲慟反問「如何釋懷？」，昨日（27日）她再次接受《香港01》電話訪問時向林鄭喊話，提出三個問題﹕「如果你係我，作為母親，你嘅小朋友被人殺害，你感覺如何？」、「你養同保護陳同佳一年，仲要保護到幾時？十年、百年，還是終生？」、「陳同佳住安全屋，接受警方保護，要用納稅人嘅錢養佢到幾時？畀個時間我。係咪要繼續浪費納稅人嘅錢？」

要求陳出獄一周年前赴台 潘家願付一切費用

除此之外，10月23日是陳同佳因洗黑錢案出獄刑滿出獄一年的日子，潘母早前質問他在台灣已開通特別聯繫窗口的情況下，為何尚需等到通關才赴台投案，「為什麼還要龜縮？」。昨日她接受訪問時，向陳同佳提出最後期限，要求他盡快兌現承諾，在出獄一周年前赴台投案，直言願意支付一切赴台的交通費用，「我送埋機票畀你，搵人車你去機場。」否則或會有進一步行動。

要求管浩鳴交代代言人身份

不過，即使潘母用盡方法，希望陳同佳正面回應，走出來承擔責任，但陳同佳選擇匿身安全屋，特首林鄭月娥早前更指「冇咩可做」，潘母反斥：「唔係冇，唔好再畀佢（陳同佳）住安全屋！」而陳同佳至今不曾露面或公開發言，一切對外交代赴台事宜，全由聖公會教省秘書長管浩鳴代為發表。然而，管浩鳴日前竟表示自己不是陳同佳的代言人，又稱本周與陳同佳會面，屆時再作回應。

潘母大為不滿，指曾兩次寫信給管浩鳴，追問陳赴台安排，對方只回信一次稱回台灣之心沒變，惟需要待大選、遊行或疫情後再作安排。潘母質問管浩鳴否認自己是代言人，為何仍於本周相約陳同佳商討赴台事宜，「唔係中間人？唔代表陳同佳？幫咁耐先話唔係代言人，係咪應該畀個交代潘家？」她批評管浩鳴只為陳同佳發聲，卻從未為其女兒發聲，「陳同佳應該要自己出返嚟講嘢！」

事隔兩年多，接受訪問重提愛女遇害一事，潘母仍難掩悲痛。她憶述女兒過去的種種點滴，不禁悲從中來，「過時過節佢一定返嚟食飯，話以後會買間大屋畀我，請兩三個工人照顧我哋，老嗰陣唔使擔心‥‥‥」惟即使苦不堪言，但潘母仍堅持繼續發聲，只求為女兒討回公道，「希望香港市民支持我同家人，想大家明白，我哋只係想為個女討公道。」