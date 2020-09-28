去年「雙十一」旺角「私了」案　救護員、學生涉傷人等三宗罪被捕

去年11月11日，示威者發起「紀念日三罷」和「黎明行動」，堵塞多條主要道路及破壞港鐵設施，當日早上西灣河曾有交通警開槍，21歲學生周柏均被實彈擊中腹部；其後馬鞍山亦發生火燒人案。警民衝突遍及全港，並延續至晚上。其中，當晚在旺角彌敦道和亞皆老街交界發生一宗「私了」事件，一名內地男遊客取出手機，被指拍攝在場人士樣貌，遭十多名黑衣人以硬物襲擊，頭破血流，男子的手機及個人財物亦被人取去。警方進行逾十個月的調查後，今晨拘捕兩名男子，分別是19歲學生及28歲救護員，涉嫌非法集結、意圖造成身體嚴重傷害（即「傷人」）及串謀盜竊。

警方就去年11月11日一宗旺角「私了」案，拘捕2名男子。（王譯揚攝）

西九龍總區重案組第2隊總督察王子于表示，案件發生於去年11月11日晚上9時30分，一名28歲中國籍內地男遊客獨自途經旺角彌敦道近亞皆老街交界，當時上址已被堵塞，男事主取出手機時，即時被數人圍堵及指罵，然後被人用磚頭、石塊、雨傘、木棍等硬物施襲，施襲歷時約5分鐘。男事主的手機及個人財物被人取去，他經治療後，診斷出頭部裂傷出血、左手手指骨折變形，以及身體多處不同程度傷勢。警方翻看大量影像片段，鎖定2名施襲者身份，今晨（28日）分別於黃大仙及大埔兩個住所，拘捕兩名分別19歲及28歲男子，為學生及消防處救護員，涉嫌非法集結、意圖造成身體嚴重傷害（即「傷人」）及串謀盜竊。行動中，警方檢獲電話、電腦，以及頭盔、護踭、護膝、護墊等保護裝備。

王子于又指，警方十分重視此宗嚴重傷人案，指相關片段可見有十多人持續地向該名男子施襲。男子頭破血流，暴力襲擊仍未有停止。警方調查工作仍然繼續，不排除有更多人被捕。所有被捕人士現正被扣查，案件交由西九龍總區重案組2B隊跟進。

警方重申，不接受所有暴力傷害他人的行動，即使有不同意見或不同政治背景，都不能訴諸暴力。警方會將違法人士拘捕。

消防處表示，消防處獲悉一名現役救護員涉及有關案件，已被警方拘捕。處方重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。