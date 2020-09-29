01專訪│潘曉穎母質問林鄭：特首你初心去咗邊？點可以袖手旁觀？

台灣殺人案陳同佳去年10月23日就洗黑錢罪在港服刑完畢，並稱會前往台灣自首，惟至今仍未起行。潘曉穎母親日前接受《香港01》電話專訪時，問特首林鄭月娥「仲要用納稅人嘅錢養陳同佳到幾時？」

今日（29日），林鄭月娥在出席行會前見記者，拒評警方為陳同佳提供安全屋，又指自己過多的回應或令潘母情緒上更加波動，「可能我越講，你哋越去報導，就令到佢可能情緒上更加波動，我知道，我完全明白佢（潘太）心情。」

今日下午，潘母再發聲，質問林鄭兩年前曾稱其初心是為了幫助潘家，為何兩年後可以事不關己，「你兩年前話畀我哋聽，你嘅初心就係為咗幫阿女，而推出咗個修訂逃犯條例，但係依家你嘅初心同以前嘅初心，點解分別咁大嘅呢？你嘅初心究竟去咗邊到呀？作為一個負責任嘅政府，對呢件事唔應該袖手旁觀。」