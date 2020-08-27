陳彥霖死因｜兩男女涉滋擾彥霖家人被控 　Lunch哥下午上庭准保釋

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭本周一就其死因展開研訊。當日彥霖的母親、外公及堂姐步出法庭時遭圍罵，其中經常參與「和你lunch」的17歲男學生，與一名退休女保安事涉嫌與事件有關，各被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。女被告今早（27日）被押解至西九龍法院應訊，暫時毋須答辯，押後至10月8日再訊，女被告准以2千元保釋外出，期間不得離港，亦不可接觸控方證人以及彥霖死因研訊案件的所有證人。男被告早上仍然留醫，下午出院後即被帶到法庭，並准以與女被告同樣條件保釋外出。

男被告為17歲李姓學生，女被告為賴瑞英（65歲，退休保安員）。兩人各被控一項在公眾地方擾亂秩序罪，指他們於今年8月24日在西九龍法院大樓地下公眾區，向陳彥霖母親何姵誼、外公何潤來及堂姐陳芷君，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，及使用辱罵性或侮辱性的言詞，而上述行為相當可能會導致破壞社會安寧。

17歲李姓男被告下午被帶到法庭，他亦暫毋須答辯。案件押後至10月8日再訊，他同樣准以2000元保釋，期間不可離港，亦不可接觸本案的控方證人以及彥霖死因研訊案件的所有證人。

案件編號：WKCC2888/2020