陳彥霖死因｜陳彥霖家屬離庭遭滋擾　警拘「Lunch哥」及六旬婦

15歲女學生陳彥霖去年9月被發現浮屍油塘對出海面，死因研訊今日繼續。由於昨日（24日）陳彥霖母親何婉誼及其家人離開法庭時，遭一班公眾包圍辱罵，今日死因裁判官為保障陳母一家權利，批准使用法庭特別通道的申請。 就昨日陳彥霖家屬離庭遭滋擾一事，警方今日（25日）下午以涉嫌擾亂公眾秩序罪名，拘捕最少1男1女，消息稱，當中包括人稱「Lunch哥」的學生David及一名65歲女子，他們今日中午亦有在法院門外等候，其間被捕。

近日經常出席「和你Lunch」的學生David昨日向陳母舉中指，罵道：「X你老母」。（羅君豪攝）

所謂「擾亂公眾秩序」，即指香港法例第245章《公安條例》 第17B條的「公眾地方內擾亂秩序行為」，一經定罪，可處 《刑事訴訟程序條例》 附表8 下的第2級罰款（現時為5,000元）和監禁十二個月。

當中包括：

(1)任何人在為某事情而召開的公眾聚集中作出擾亂秩序行為，或煽惑他人作出此種行為，以阻止處理該事情，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款及監禁12個月。

(2)任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款及監禁12個月。

陳彥霖的母親及外公昨日（24日）作供完畢離開法院時，十多名市民隨即包圍及以粗口指罵，期間眾人有身體碰撞，場面一度混亂。而市民沿途不斷喝罵陳母何姵誼為「戲子」、「仆街死全家」，並質疑「收咗錢扮老母」。近日經常出席「和你Lunch」的17歲學生David亦向陳母舉中指，罵道：「X你老母」。十多人更一度阻止私家車駛離，場面失控，陳母一家寸步難行。登上私家車後，仍有人阻截車頭。

死因研訊主任曾藹琪大律師今表示，陳母一家駛至長沙灣警署求助後，尾隨其車的人士對他們說：「我地唔會再跟你地架啦。」其後一家人在警方護送離開。曾大律師稱，陳母希望可以到庭聽取其他證人證供，但由於昨日的經歷，她感到不安全，於是作出使用法庭特別通道的申請。死因裁判官為保障陳母一家權利，批准申請。