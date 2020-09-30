8.31事件13個月｜市民紅雨下太子站外獻花　防暴警戒備截查途人　

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今（30日）為港鐵太子站8.31事件13個月。大批防暴警員傍晚開始在太子站一帶戒備，並不時截查途人。縱使晚上下著滂沱大雨，仍陸續有市民手持雨傘到達太子站B1出口外獻花，油尖旺區議員余德寶及林兆彬等人則在站外擺放紙箱收集市民的鮮花，現場氣氛平靜。
由於晚上近8時天文台發出紅色暴雨警告，區議員宣佈獻花活動提前結束，惟仍有零聲市民冒大雨到場獻上鮮花。
今（30日）為港鐵太子站831事件13個月。大批防暴警員在太子站一帶戒備，並不時截查途人。晚上陸續有市民到達太子站獻花。（余睿菁攝）
今（30日）為港鐵太子站831事件13個月。大批防暴警員在太子站一帶戒備，並不時截查途人。晚上陸續有市民到達太子站獻花。（余睿菁攝）
上月31日為831事件一周年，太子及旺角晚上有逾百人聚集叫口號，警方多次推進並截停搜查在場人士，其間多次舉起藍旗，亦曾舉紫旗警告在場叫口號人士可能違反港區國安法。至晚上10時許，警方推進至亞皆老街時，一名孕婦於混亂間被警員拉跌，引起社會關注。
警方指，當晚有9男6女（16至60歲），分別涉嫌非法集結、襲警、縱火、藏有仿製槍械及公眾地方行為不檢被捕；95男71女，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》、2男涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》被票控；此外，3男3女涉嫌違反《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》而被票控。