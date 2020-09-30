8.31事件13個月｜市民紅雨下太子站外獻花　防暴警戒備截查途人　

今（30日）為港鐵太子站8.31事件13個月。大批防暴警員傍晚開始在太子站一帶戒備，並不時截查途人。縱使晚上下著滂沱大雨，仍陸續有市民手持雨傘到達太子站B1出口外獻花，油尖旺區議員余德寶及林兆彬等人則在站外擺放紙箱收集市民的鮮花，現場氣氛平靜。

由於晚上近8時天文台發出紅色暴雨警告，區議員宣佈獻花活動提前結束，惟仍有零聲市民冒大雨到場獻上鮮花。