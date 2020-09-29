831孕婦遭拉跌　鄧炳強指孕婦跌低後已有女警馬上安慰

警務處處長鄧炳強今日下午2時半，將出席油尖旺區議會會議。今日會議的議程，將跟進今年8月31日及9月6日警方不正常使用武力行為。鄧炳強表示，對於上月31日執法行動中有孕婦被拉跌，強調現場人員並非「全部都聽到當時所有人嘅所有嘢」，孕婦跌倒後已有女警馬上安慰。至於9月6日一名12歲女童，遭多名防暴警員追趕及撲倒制伏，鄧炳強說，當時少女拔足狂奔的可疑舉措，警員有責任截停，故以最低能力截停及制伏少女。 會議開始前，有撐警團體到舉行會議的旺角政府合署外叫喊口號，正義聯盟主席李偲嫣亦有撐場，更向鄧炳強獻花。而政府合署內外，均有警員在場戒備。鄧在完成會議答問環節離場時，多名區議員叫喊「五大訴求，缺一不可」口號，並高呼要求處長下台。

2020年8月31日，一名孕婦於太子站外被警推跌及噴椒。（資料圖片）

鄧炳強在區議會表示，油尖旺區今年1至7月共接獲5,959宗罪案，較去年同期的4,906宗，上升約22%。同期間，區內詐騙案增加達4成，當中3分1屬口罩騙案；而反修例相關罪案中，刑事毀壞案增3成，縱火案增1倍，妨礙公安相關罪行增52倍。油尖旺區罪案形勢與香港整體形勢大致相同。

鄧炳強續指，就反修例事件，現時情況已較去年大有改善，但治安料短期難回復至反修例前水平。目前與反修例相關，合共有逾1萬人被捕，約4成被捕者為學生，當中55%為大專生，45%為中學生。至今約有2,227人遭檢控，包括曾踢保人士。他又指，事件中油尖旺區內有120組交通燈遭破壞，當中3分2曾遭多次破壞，其中一組位於彌敦道及亞皆老街交界的交通燈被破壞17次；而區內9個港鐵站，曾遭破壞60次，亦有13次遭縱火。

至於國安法實施後，警方已就相關罪行拘捕逾20人，其中2人已被控。他強調，國安法發揮震懾作用，有組織及個別人物，近期高調改變立場，可見國安法有積極作用。他又提到，油尖旺區議會通過動議，要求拆除西洋菜南街天眼，鄧形容區議會做法是「對唔住街坊同訪客」。他重提林子健報稱被擄事件，形容事件反映閉路電視的重要性，否則社會將繼續被林的謊言欺騙。

+ 2 + 2 + 2

鄧炳強在開場發言中，主動提及8月31日警拉跌孕婦，以及9月6日警員撲跌女童事件。鄧指，在8月31日的事件中，現場的確有人大叫「有大肚婆」，但當時亦有人叫喊口號，並非所有在場人士都能聽到所有人的叫喊內容，當時警方亦要採取拘捕行動。他形容，涉事孕婦「跌咗落地下」後，已有女同事馬上安慰事主，而事主丈夫雖為被捕者，但警方亦有特別處理，待安頓後才將事主丈夫帶走問話。他表示，警方對於涉事孕婦表示慰問，但有人犯法，警方必須採取拘捕行動。

鄧︰以最低武力截停及制伏12歲少女

至於9月6日一名12歲女童買顏料時，於西洋菜南街近山東街位置，受驚嚇欲快跑離開時，被多名防暴警察追趕並且撲跌事件，並遭警員騎在身上制伏。鄧炳強表示，事發時有少女突然狂奔，可疑的舉措令警員有必要，以最低武力截停及制伏少女。事後得知事主只有12歲後，已有女警安慰及照顧其需要。

▼8月31日，有示威者到太子一帶悼念「8.31一周年」▼

至於有意見質疑司機鄭國泉涉於深水埗撞斷少女腳，警方未有執法行動。鄧炳強辯稱，事件需要了解前因後果，當日有片段顯示涉事司機被打至全身浴血，甚至有人怕司機被打死，反問「你又唔去睇呢度？」他指，事後雖有人向涉事司機提出私人檢控，但律政司已介入撤控。鄧又否認去年理大、中大事件中「攻入校園」，反指校園遭破壞是由闖入校園的暴徒造成，強調警方是以血肉保護香港。

開會前有多個撐警團體到場撐場，民主黨油尖旺區議員李偉峰質疑，涉事團體有共同目的，進行多於4人的群組聚集，涉違反限聚令，要求警方交代會否向相關人士追究。