港大連儂牆被毀　校園保安疑保護不力　收警告信停職兩星期受訓

上周六（26日）晚上，約30名中年男女闖入香港大學校園，惡意破壞大學街的四幅連儂牆，撕毀牆上文宣及推倒學生會旗幟，期間更有人以雨傘刺向出言阻止的學生，惟當時校園保安僅以言語制止，但無其他行動，事後被港大學生會批評未能保護學生。校方早前表示會檢視事件及校園管理和保安措施，不排除向涉事人士追究責任。 昨晚（2日）香港大學校委會本科生代表李梓成在Facebook發文指，校方承認保安當晚應更為主動從中調停，並已向涉事保安發出警告信，他們須強制接受為期兩星期的訓練，期間不用當值。就事件《香港01》已向港大查詢。

香港大學校委會本科生代表李梓成昨晚（2日）在facebook發文指，連日來與校方管理層就港大連儂牆被毀事件作溝通，近日得到回應。校方指，保安當日原意是希望闖校破壞者能盡快離開，而保安亦希望就處理事件所引起的爭議，得到各位原諒。校方承認當晚闖校破壞者與學生發生爭執期間，保安應該更為主動從中調停。而港大已就此事向涉事保安發出警告信，他們須強制接受為期兩星期的訓練，期間不用當值。

李梓成期望校方在今次事件中吸取教訓，並指調停衝突對保安而言是「很基本的要求」。李梓成在文末表示，港大學生從來以事論事，並不盲目仇恨，亦不願在艱難時期令保安丟失飯碗，惟面對不合理事件，學生當然「義憤填膺」。他期望保安完成訓練後，將來能更好地處理類似事件。

香港大學校委會本科生代表李梓成昨晚（2日）在facebook發文指，港大已向涉事保安發出警告信，他們須強制接受為期兩星期的訓練，期間不用當值。

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早於七月，香港大學校園內「連儂牆」曾被來歷不明人士蓄意破壞。直至上周六（26日）晚上7時許再次被人破壞，約30名中年男女持工具闖入香港大學，破壞大學街的連儂牆及港大學生會旗幟，有人更稱：「我哋清理香港啲垃圾。」Facebook群組「香江同心會」亦有人上載撕毀連儂牆經過的片段，操鄉音的拍攝者表示，因不希望子女在不乾淨的大學讀書，因此「清潔」香港大學。

港大學生會於本周二（29日）發起重建連儂牆的活動，強調連儂牆是大學言論自由指標，應永遠存在，更再次譴責當日有人肆意破壞港大財產。學生會其後促校長張翔公開譴責事件，而保安部主管應為失職問責、公開當日閉路電視片等，以挽回學生對大學的信任。

香港大學發言人上周回覆事件指，對於同類破壞行徑屢次在校園發生，大學深表遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物。大學正檢視事件及校園管理和保安措施，並且不排除向涉事人士追究責任。