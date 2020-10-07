西貢南圍石灘疑現中國長征火箭殘骸　警員檢樣本後稱：建築廢料

西貢白腊灣上月尾（28日）疑出現中國長征火箭的殘骸，屬碎片漂上沙灘，殘骸上有蜂窩板，更寫有「航向」及「8Y325A-5B S02-01」字眼。有軍事專家相信火箭殘骸來自中國製造火箭，並屬於火箭的「整流罩」部分。

近日西貢南圍天后廟對開石灘，有村民發現一塊約1米長呈蜂巢狀的物體，而且長滿青苔，疑似擱淺岸邊多日，令人懷疑是否又有中國製造的火箭殘骸。今日（7日）下午2時許，數名軍裝警員到場調查及拍攝照片作紀錄，現場警員其後檢取樣本，並指該蜂巢狀物體部份物料質地似膠質及木質，疑是建築廢料。