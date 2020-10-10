疫情籠罩沙灘仍逼爆　救生員執行限聚令遇困難　封鎖線內鬥智鬥力

新冠肺炎疫情反覆，抗疫措施仍須嚴陣以待。被疫情籠罩的夏季，仍有人堅持到沙灘暢泳，香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，疫情高峰期時政府封海灘防疫，救生員雖然不用坐在瞭望台執勤，但仍要與泳客鬥智鬥力，一眾救生員兼任「保安」駐守出入口防泳客進出，但泳客卻於清晨時分破壞圍欄搶灘闖入暢泳，更有缺德泳客於無水供應的廁所外隨處便溺，衛生環境極度惡劣。鄧坦言，近期不時有長者晨運泳客遇溺，但部分巿民在發現意外後，未有即時通知在場的救生員，或會延遲事主獲救機率，希望當局加強這方面宣傳教育。 疫情下康文署亦加強執法，署方指有關措施實施後共巡查47.2萬次，以及作出13.8萬次勸諭。

鄧子安表示，今年夏季正值疫情高峰期，政府亦封灘防疫，救生員亦與泳客展開一場「耐力戰」，包括於出入口駐守防止有人闖入。（蔡正邦攝）

疫情下泳池關閉，不少晨運客轉到沙灘暢泳。鄧子安透露，部分平日在泳池暢泳的長者轉到沙灘，但這批「轉場」的長者晨運客，疑不諳沙灘情況，包括水流、水溫等易生意外，清晨時分未有救生員當值時更曾發生遇溺意外:「佢嘅體能同泳池消耗唔同，有機會體能支持唔到，如果事主有隱性病有機會即時病發。」另外，亦有不少人於沙灘浮潛時遇意外，鄧稱有浮潛人士技術不精，有機會被海草或網纏足，甚至呼吸管阻塞釀成意外。

鄧子安稱，今年3至4月疫情下，泳灘未有設圍欄及阻止市民到場，踏入泳季不少人逼爆泳灘，政府亦要求救生員執行限聚令。他稱，當時人手編制不如預期，但泳客卻一湧而至，加重救生員的工作困難，「當時仲未執行埋限聚令，嗰時情況係最惡劣，好多人都唔會戴口罩！」

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政府封灘防疫 救生員駐守沙灘

至夏季疫情高峰期，政府封灘防疫，鄧子安形容是救生員與泳客展開一場「鬥智鬥力鬥耐性」戰，當時當值救生員要在沙灘出入口駐守防止有人闖入，但泳客卻千方百計闖入暢泳，有人偷偷潛入，有人明目張膽打爛圍欄封鎖線硬闖，但最惡劣的是有缺德者竟然在封閉的洗手間外大小二便及用水喉沖身，令衛生環境極度惡劣。他續指，由於救生員無執法權，只好勸諭泳客離開，至後期有警員到場執法，泳客的數量才相對減少。

鄧續稱，除有人闖沙灘外，亦有泳客是從水路搶灘登岸﹐他指港島南區有不少人「游船河」時由船上游上岸。其後要有警員在岸上要求他們游返船上不淮上沙灘。另外有外籍人士打沙灘排球，亦違反限聚令及防疫措施，救生員同樣要求他們離開，惟有人會堅持己見拒走，最終需由警員到場處理。

疫情下康文署加強執法 巡查47.2萬次、勸諭13.8萬次

康樂及文化事務署表示，就《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第 599F 章)丶《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章) ，由法例生效至10月6日，康文署職員分別共巡查逾2,600次丶34.1萬次及12.9萬次，並作出逾890次丶5.1萬次及8.2萬次勸諭。

鄧稱，今年沙灘上發生不少遇溺事件，鄧子安發現不少巿民發現有人遇溺，第一時間會報警求助，而非通知在場的救生員，延救或降低溺者生存的機率。他指出，不少泳客的水上安全認知相對低，有感政府應從中小學校園入手，於校內推廣基本水上安全、急救等的知識。

「救生員工作係救急扶危，救生員應該要有本份同態度！」今年3至4月疫情期間，政府曾要求部分救生員在家工作，鄧子安指有關的安排欠妥，他解釋由於不少人會闖沙灘，一旦於人手不足情況下發生遇溺意外，有機會未及拯救生命。對於政府仍將救生員的工種界定為「技工」，入行近20年的鄧子安則希望署方正視救生員專業。