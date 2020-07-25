新冠肺炎｜救生員站崗、設膠帶陣　防泳客闖灘　軍裝警沙灘助執法

本港新冠肺炎第三波疫情大爆發，確診人數大增。政府近日收緊防疫措施，康文署暫停開放所有戶外康樂場地，當中包括轄下所有泳灘。署方強調，市民進入已封閉的沙灘屬違法行為。 適逢周末，署方預計或有大批市民無視禁令，堅持到泳灘游泳。為減少人流聚集，減低病毒在社區傳播，據了解，政府已要求救生員嚴陣以待，在沙灘入口「站崗」勸阻市民。今早更有軍裝警員到淺水灣沙灘協助勸退市民。

救生員正勸喻市民離開泳灘。（鄧子安提供）

康文署於本月15日暫停開放轄下所有泳灘，包括泳灘內的沖身設施、更衣室及洗手間。雖然近日康文署泳灘人員已用大量膠帶、圍欄圍封泳灘出入通道，但仍無阻市民游泳的意欲，甚至有人刻意以剪刀剪爛膠帶、跨過圍欄，或毀壞圍欄入內。

適逢周末，康文署及泳灘人員預計會有大批市民無視禁令，繼續前往沙灘游泳或日光浴。據了解，署方已指示泳灘人員及救生員等，於周六、周日嚴陣以待，重新以膠帶圍封出入口，甚至以站崗方式守住泳灘，以防有人進入沙灘游泳及聚集。

另外，今早9時許，有4名外籍人士到淺水灣沙灘玩沙灘排球。泳灘人員見狀，隨即上前勸退，其後場地經理再上前解釋，惟外籍人士拒絕離開，事件擾攘多小時，最終需報警要求協助執法。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，救生員並沒有執法權，即使以站崗方式守灘，亦只能勸喻市民離開泳灘及勿破壞泳灘設施，如果市民要硬闖，救生員也無可奈何，惟有盡量避免衝突。

康文署發出新聞公告，指進入已封閉的沙灘是違法行為，提醒市民在抗疫期間盡量留在家中，不要前往沙灘游泳或日光浴，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險。