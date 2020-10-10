港大連儂牆位置使用期屆滿　校方收回管理權　工人今清除文宣海報

香港大學學生會自去年起在校內大學街設有四幅連儂牆。上月底，逾30名來歷不明人士破壞連儂牆，撕走牆上文宣、海報及推倒學生會旗幟，其後港大學生會重新張貼文宣。惟校方分配予學生會使用的三組枱椅組合，即連儂牆的所屬位置，使用期限於前日（8日）已經屆滿。學生會向校方的校舍事務委員會申請繼續使用，但未獲校方回覆。 今早大批工人以膠水馬圍着大學街的連儂牆，以工具清除連儂牆文宣，並將海報等紙屑放進黑色膠袋。現場有多名保安戒備，另有文職人員在場監督。香港大學發言人回覆指，大學街人流量增加，基於安全及管理方面等考慮，校舍事務委員會決定在協議期限屆滿後收回該位置的管理權。

校方指人流量增加 基於安全及管理考慮 收回管理權

港大發言人回覆指，位於大學街上層（近港鐵站出口）的三組枱椅組合在2017年首次分配予學生會管理，作學生社團活動之用，為期1年，及後在2018年續期2年。鑑於目前該處行人流量增加，基於安全及管理方面等考慮，大學校舍事務委員會決定在協議期限屆滿，即由2020年10月8日開始收回該位置的管理權。大學將繼續與學生會進行討論，探索及物色其他適合學生活動而又避免會造成人流擁擠的地方。

林鄭指大學無能力落實國安法要求 需由執法機關處理

身兼八大校監的特首林鄭月娥於本周二（6日）出席行政會議前，被問到香港大學校園內被指有大量違反《港區國安法》的文宣時，林鄭回覆指，《港區國安法》的第九條、第十條要求學校、大學、社會團體，包括傳媒和社交網絡增加對國家安全的宣傳、教育工作，故大學在國家安全宣傳教育方面是「責無旁貸」，若大學無能力落實這些要求則需由執法機關處理。她表示，教育局局長楊潤雄會與各大學校長會面，了解他們打算如何落實《港區國安法》有關國家安全宣傳教育的要求。

使用期限已屆滿 港大將審視「連儂牆」位置未來用途

香港大學當晚回覆指，目前正仔細研究及了解港區國安法條文的詳細内容及相關實施細節。校方續指，位於大學街上層（近港鐵站出口）的三組枱椅組合，早前分配予學生會使用，主要供各屬會舉辦活動，協定使用期限至本周四（8日）屆滿，大學會審視該位置未來的用途。

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港大學生會自去年起在校內大學街設有四幅連儂牆，惟港大「連儂牆」曾被來歷不明人士蓄意破壞。上月底（26日）晚上7時許，約30名中年男女持工具闖入香港大學，破壞大學街的連儂牆及港大學生會旗幟，有人更稱：「我哋清理香港啲垃圾。」Facebook群組「香江同心會」亦有人上載撕毀連儂牆經過的片段，操鄉音的拍攝者表示，因不希望子女在不乾淨的大學讀書，因此「清潔」香港大學。

港大學生會於上月29日發起重建連儂牆的活動，強調連儂牆是大學言論自由指標，應永遠存在，更再次譴責當日有人肆意破壞港大財產。學生會其後促校長張翔公開譴責事件，而保安部主管應為失職問責、公開當日閉路電視片等，以挽回學生對大學的信任。