渣打銀行系統故障　存摺客戶無法提存　市民交卡數受阻

渣打銀行系統再發生故障，今（12日）早有市民前往分行存款不果，稱「打唔到簿」。記者到渣打分行查詢，職員表示使用存摺作的客人交易受影響，無法存款、提款和入支票，亦無法使用提款卡，現正搶修。渣打銀行發出公告，指注意到部分客戶今早在分行、櫃員機及網上銀行未能順利交易，正調查事件。渣打銀行對客戶帶來不便，表示深表抱歉。

《香港01》記者今早11時許前往分行視察，渣打銀行職員回應客戶查詢時表示，由於電腦系統今早疑現故障，不少客人反映未能提款或轉帳，即使親臨分行亦未能解決問題，目前正緊急維修，她強調並非所有帳戶出問題，並提供電話（2886 8868）供客戶查詢最新情況。渣打客戶陳小姐今早到門市櫃員機打算交卡數，「佢直頭入嗰個screen（屏幕）同入卡都入唔到，lock（鎖）咗，直頭入唔到去，塞唔到張卡入去。」她表示今日較早前成功交另一張卡卡數，幸好提早還款，相信不影響信貸紀錄。存摺戶口用戶鄧先生成功提款，但櫃員機速度較過往慢：「慢幾秒，有時撳落去無反應。」

屯門區議員盧俊宇表示，今早9時許前往屯門市中心分行時，發現現場自動櫃員機（ATM）貼出告示，表示銀行系統出現故障，分行職員亦告知現時全線未能提供轉賬、存款及提款服務，部分自動櫃員機服務則只能有限度維持。他曾到訪區內兩間分行、以及致電3間分行，職員均告知銀行全線服務故障。



曾任職銀行業多年的盧指，銀行理應設有後備系統，以應付突發情況，惟現時故障情況已逾1小時，反映事件不尋常，雖然現時原因未明，他推測或與渣打銀行上周推出虛擬銀行新服務有關。

上月底據報渣打客戶發現多筆未經登入及核准下的離奇「自動轉賬」交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口。渣打銀行回覆傳媒查詢時表示，由於技術問題令少數開立了馬會帳戶之渣打客戶誤被重複扣帳，該行會通知受影響之客戶，並更正將誤扣款項回撥至受影響客戶之戶口。