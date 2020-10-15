觀塘工廈劏房種大麻花　海關檢市值約82萬元大麻　19歲大專生被捕

海關毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨（14日）中午12時許採取行動，搜查觀塘一高級工廠大廈，在2個新式劏房單位搗破大麻種植場，拘捕一名報稱大專生的19歲男租客。行動中，海關共檢獲16棵大麻盆栽，市值約69萬元；製成大麻則市值約12萬5千元以及包括俗稱毒郵票的少量毒品，相信已打擊區內一個營運近半年的大麻分銷市場。

涉案帳篷內的設備系統十分仔細，包括太陽燈、棚架、抽風系統，確保植物正常生長及減輕氣味。（余睿菁攝）

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昨日中午12時許，海關毒品調查科於觀塘一高級工廠大廈新式劏房單位外截停一名19歲男大專生，並在其袋內找到少量大麻，遂進入其剛離開的劏房單位內搜查，發現單位內一房間設有帳篷，內裡存放7至9棵大麻盆栽。另外，人員亦在房間內檢獲少量現成大麻、少量俗稱郵票的「LSD」、少量「K仔」以及少量「Fing頭丸」。人員在同層另一約80呎的單位內發現另一帳篷，內裡存放約9棵大麻盆栽。

海關毒品調查科高級調查主任毒品調查第一組郭俊雅稱，因近期海關打擊毒品行動頻密，毒販遂以低成本租用工廈單位種植大麻圖利，相信行動已打擊區內一個營運近半年的大麻分銷市場。（余睿菁攝）

海關毒品調查科高級調查主任毒品調查第一組郭俊雅指，涉案帳篷內的設備系統十分仔細，包括太陽燈、棚架、抽風系統，確保植物正常生長及減輕氣味。郭俊雅稱，因近期海關打擊毒品行動頻密，毒販遂以低成本租用工廈單位種植大麻圖利，相信行動已打擊區內一個營運近半年的大麻分銷市場。另外，郭又指懷疑場地同時供人吸食毒品。上址樓層共被劏成約30個單位，其中2個單位被毒販租用，月租約5000至6000元。

海關強調非法種植大麻最高刑罰為罰款10萬元及監禁15年。販賣危險藥物最高刑罰為罰款100萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。