疑徒手挖狗屍內臟案　涉事伯伯現身解畫：出自好心有咩犯法？

新田前日發生伯伯將狗屍內臟取出放在膠袋的事件，愛狗人士高小姐目擊過程，懷疑有人欲取走內臟食用，立即上前制止，並自掏腰包$100給老伯買食物，要求他不要拿走狗屍內臟。高小姐將事件放在社交網站，立即引來網民關注，昨日（15日）警方就事件介入調查，在米埔隴村拘捕一名67歲姓張男子，他涉嫌「虐待動物」被捕，現時已獲准保釋，須於11月中旬向警方報到。 今（16日）早，《香港01》記者到米埔隴村尋獲涉事姓張伯伯，他獨居於上址，自稱是出於好心才把狗屍拖到一旁，對於有人指控他扯出狗屍內臟欲食用，他稱是有人小題大作，「你哋究竟係話我犯咩法？我不過係好心，嗰隻狗（在路中），啲車係咁閃嚟閃去，我拖佢去一邊，點解唔啱姐？」

涉事張伯自稱是出於好心才把狗屍拖到一旁，對於有人指控他扯出狗屍內臟欲食用，他稱是有人小題大作。（甄以恆攝）

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張伯稱，事發時見到有一隻狗屍在路中，馬路上來來往往的車不斷閃避，認為很危險，於是決定將狗屍拖至路邊，「咁樣我咪好心囉，將狗拖出來，拖到行人路邊，我出自好心，我唔係話拖嗰隻狗來食、來劏，我係擺喺路邊，我有咩錯？有咩犯法？」

對於有人指見到他從狗屍中徒手扯出內臟放在膠袋中，張伯極力反駁，指當時狗已被撞到有些內臟外露在馬路，他特地用膠袋撿起內臟，「嗰啲腸已經喺馬路中間壓碎咗，壓甩咗，我行到側邊攞個垃圾袋，執落去個袋諗住掉咗佢。」

張伯又指，當時有一名女子給他100元，他以為對方是獎賞他的善舉，「佢俾錢我，我梗係要，我以為佢獎賞我咁好心，將狗拖咗出來。」問及當時涉事女子給錢時，是叫他不要吃狗，張伯指自己「撞聾」，「我唔知道佢講乜嘢，佢俾錢我，我高興我就返屋企。」訪問過程中，張伯多次稱自己是出於好心，「佢鍾意拉我上法庭，我咪照事實講，你鍾意拉我去槍斃，我都係咁講，我係出於好心。」

目擊者高小姐：佢唔認、改口都冇辦法

就張伯對事件的解畫，高小姐對其說法感到無奈，她稱自己拍攝的片段中，有叫他不要食狗屍內臟，伯伯清晰回應「好、好」，收錢後更追問高小姐住哪裡，高小姐不認為伯伯當時聽不到她說話。

高小姐又指，百分之百確定目睹伯伯從狗屍身上扯出內臟，而非在馬路上撿內臟，「佢唔認、改口都冇辦法，我哋都話要charge佢好難」。高小姐稱，自己盡了最大本份幫助狗女保全屍已感到安心，「追究唔到都冇解，我做咗我要做嘅嘢。」高小姐又感慨，香港沒有動物法，甚難幫助到無主人的流浪動物，「冇主人嘅動物，邊個幫到佢？好失望，但都冇辦法。」

高小姐稱，自己盡了最大本份幫助狗女保全屍已感到安心，「追究唔到都冇解，我做咗我要做嘅嘢。」（資料圖片／林振華攝）

高小姐日前接受《香港01》訪問憶述，事發時見到老伯正在將狗屍從路中拖至路邊，高小姐欲幫忙，於是上前查看，發現老翁將狗屍拖至一旁後，他徒手從狗屍裂開的胸腔位置挖出肝臟，並放入膠袋中，高小姐立即制上伯伯，但對方未有理會，高小姐於是提出給100元給他買東西食，對方同意並放下膠袋。

警方昨日上午在落馬洲米埔隴村拘捕一名67歲張姓男子，涉嫌「虐待動物」，案件交由邊界警區重案組（處理殘酷對待動物案件的專責調查隊）跟進。