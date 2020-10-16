陳同佳案｜潘曉穎父母向李家超發公開信　邀港、台派代表解決事情

台灣殺人犯陳同佳擬赴台投案事件陷入膠著，潘曉穎父母今日（16日）傍晚向保安局長李家超發公開信，希望港台雙方放下歧見，並誠邀雙方派代表坐下來解決事情。

潘曉穎父母今日（16日）傍晚向保安局長李家超發公開信，希望港台雙方可放下歧見，派代表坐下來解決事情。（楊婉婷攝）

潘曉穎父母於公開信中提到，目前港台兩地就陳同佳入境及司法問題出現爭坳，令事件增不明朗因素，他們懇請港台雙方放下歧見，盡快解決問題，「作為受害人父母，誠意邀請港台雙方派出代表，坐下來，好好把事情解決，讓曉穎可以沉冤得雪。」兩人又希望李家超能協助陳同佳履行赴台自首投案的諾言，「讓他受到應有的法律制裁，還我們女兒失去的公義。」。兩人又質疑，李家超一直稱陳同佳已是自由人，但對方仍住在安全屋，「有甚麼理據他需要受到警方的保護？」

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潘曉穎父母又向陳同佳喊話，指辦理其他地區入境簽證，需要當事人親身辦理，「你究竟甚麼時間才會走出你的安全屋」，要求他「不要繼續做縮頭烏龜了。」兩人亦向牧師管浩鳴表示，「一時聲稱協助陳同佳，一時又否認是他的代言人，近日又替陳同佳去辦理台灣簽證，但你連辦簽證要當事人親身前去都不知道」，擔心陳同佳所託非人。

保安局局長李家超今日（16日）會見傳媒時，多次批評台方有「政治籌謀」，是製造障礙，現在通緝犯自己送上門，惟台方關上門明顯是無誠意。李家超指，港府樂意透過警務互助機制處理，重申港府立場清晰，任何可行方法都會配合，但必須符合香港法律。他又指，港府樂意按兩地警務互助機制處理，「唔會好似台方作政治考量。」

公開信原文如下：

香港特別行政區保安局局長李家超先生鈞鑒：

下星期五、10月23日將會是陳同佳出獄滿一年，這幾星期我們一直為催促他起程赴台投案自首而奔波，不過連日來港台兩地就陳同佳的入境及司法等問題出現爭拗，實屬始料不及，亦令事件增添不明朗因素。我們懇請港台雙方放下歧見，盡快解決問題。另外，我們作為受害人父母，我們有一個想法，我們誠意邀請港台雙方派出代表，坐下來，好好把事情解決，讓曉穎可以沉冤得雪。

曉穎的命案是我們一家錐心之痛，作為父母，我們只關心她能否沉冤得雪，兇手能否繩之於法，除了這樣，我們還能做甚麼呢？閣下於去年曾在回覆我們的信中，提及陳同佳願意到台灣自首，承擔罪責。雖然陳同佳自願赴台灣接受審訊是他個人決定，我們亦深信港府會積極協助陳作出有關安排。可是現時距離陳同佳出獄將滿一年，但他起程赴台仍然無具體日期，我們的無助、甚至絕望心情，你能理解嗎？

作為香港居民，我們深切盼望港府能夠伸出援手，盡力跟台灣方面接觸，讓陳同佳可以履行他的承諾，起程赴台自首投案。因為陳同佳既是女兒命案的最大嫌疑人，也是一名台灣通緝犯，在台灣犯下嚴重罪行，所以希望閣下協助他履行赴台自首投案的諾言，讓他受到應有的法律制裁，還我們女兒失去的公義。

閣下一直稱陳同佳已是自由人，但包括我們，以及大部份香港人都有個問號，都想知道為何陳同佳仍然住在安全屋，有甚麼理據他需要受到警方的保護？至於陳同佳，你之前曾經發出23秒錄音，聲稱你會願意赴台投案自首。眾所周知，要辦理其他地區入境簽證，當事人是需要親身前去辦理的，所以你究竟甚麼時間才會走出你的安全屋，親身去辦理簽證，還是你有甚麼難言之隱，因為你一開始就說你有赴台投案自首的意願。我們衷心希望你立刻站出來，向公眾說清楚你要到台灣投案自首的真正意願! 你應該立刻離開納稅人所支付的安全屋，登上航機去台灣！你，不要繼續做縮頭烏龜了。

另外，管浩鳴牧師，你一時聲稱協助陳同佳，一時又否認是他的代言人，近日又替陳同佳去辦理台灣簽證，但你連辦簽證要當事人親身前去都不知道，所以我們很擔心陳同佳，你今次是所託非人。我們很替你擔心。

曉穎，是我們唯一的獨女，過去兩年半以來，我們時刻都希望怎樣能夠讓她沉冤得雪，我們一直相信公義能夠有彰顯的一天，這點讓我們一直支持到今天。希望特區政府可特事特辦處理女兒案件。我們期待盡快收到閣下的回覆，謝謝！

謹祝身體安康，工作順利！

痛失唯一女兒的父母親

潘爸爸、潘媽媽

日期：2020年10月16日