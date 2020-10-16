陳同佳案｜李家超斥台政治籌謀：陳同佳自己送上門　台灣關上大門

台灣殺人案疑犯陳同佳擬本月赴台自首，聖公會教省秘書長管浩鳴日前現身金鐘的台灣駐港辦事處，為陳同佳辦理赴台簽證，但辦事處拒收，台方稱兩地政府必須先處理司法互助，再談入境問題。不過，港府批評台方有政治籌謀，硬要將司法協助和他赴台投案兩件事混為一談，突顯台方根本毫無誠意讓法治及公義得以彰顯。

保安局局長李家超今日（16日）下午見記者時表示，陳同佳已回復自由身，港府無法律或權力迫他自首，而陳同佳是香港永久居民，亦不可能遞解他出境，反而陳同佳是台灣的通緝犯，批評台方因政治原因不肯接收，設下重重障礙，由一開始說是「被自首」，之後又拒絕其簽證申請，突顯台方的政治籌謀。

他指，案件件發生在台灣，證人、證據亦在台灣，批評台灣不斷要求司法互助，「即是要特區政府違法」。他認為，台灣當局不論天涯海角，應把疑犯緝拿歸案，「（陳同佳）自己送上門，台灣卻關上大門」，做法難以置信，批評台方無誠意解決事件。