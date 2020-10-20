陳同佳案｜保安局回應潘母　稱沒權為陳作決定　促台盡快批准入境

距離台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一周年僅餘三日，案中死者潘曉穎的媽媽今午（20日）前往政府總部向保安局局長李家超遞公開信，稱希望港府是真誠幫助潘家，「港方可以做得更加多啲嘢，唔係淨係話陳同佳自由人。」 保安局晩上回應公開信表示，陳同佳受警方保護，是按風險評估而作出的決定，不會阻礙他出外辦證，並稱沒權就自首的事代陳同佳作決定及安排；同時批評台方要求司法互助是故意製造障礙，希望台方能盡快批准陳同佳入境。

當潘母讀到公開信中提及「女兒被棄屍荒野」的段落時，潘母不禁哽咽流淚。（梁鵬威攝）

+ 2 + 2 + 2

保安局表示，保安局局長很理解潘曉穎父母沉痛的心情特，區政府一直希望陳同佳可早日到台灣接受法律制裁以彰顯公義，這點由始至今沒有改變。陳同佳受警方保護，是按風險評估而作出的決定，警方會不時檢討有關風險，以作決定。陳同佳如選擇出外辦證，警方會有部署，但完全不會阻礙。

保安局稱，必須明白現時法律的規限，由於《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港沒有機制進行司法協助，特區政府不能違反法例；香港現時沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，政府亦沒權就自首的事代陳同佳作決定及安排。

保安局指出，自首和司法協助是兩件獨立事情，台方提出將司法協助作為陳同佳投案的前設，是故意製造障礙。特區政府強調，香港沒有限制陳同佳出境，只是台方不准陳同佳入境，台灣竟然不接受通緝犯主動投案，違反常理及公義，令人難以置信。

保安局重申，希望台方能盡快批准陳同佳入境，不要作政治考量，只要台方批准陳同佳入境，任何合法可行的安排，政府都會努力提供協助，而兩地亦可立即透過警務聯絡，研究行程上的可行安排。