潘曉穎母現身政總遞信　促陳同佳自首　管浩鳴：一切可做的已做了

台灣殺人案疑犯陳同佳原計劃本月內赴台自首，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾到台北經濟文化辦事處（香港），為陳同佳申請赴台簽證，但被拒收有關文件，台灣方面堅持兩地政府進行司法互助，再談入境問題，香港保安局則批評台方「政治籌謀」。

死者潘曉穎母親今日（20日 ）現身政府總部，向保安局局長李家超遞信，指希望港府可以特事特辦，要求本港刑偵人員將相關證件交予台方，並與台方合作，呼籲李勿再「官腔回應」。她又要求陳同佳本周五（23日）或之前赴台自首，否則會採取進一步行動。

管浩鳴回應指，相信一切可以做的事情都已經做了，現在只有等通知，「如果台灣律師有進一步消息，會通知大家。」管浩鳴今午確認，上周曾到台駐港辦申請入台簽證，但辦事處回覆是「暫時不能接受申請」，亦沒要求申請人親自臨櫃申請。