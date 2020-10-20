陳同佳周五出獄一周年　管浩鳴引台駐港辦：暫不接受申請台證

台灣殺人案疑犯陳同佳計劃本月內赴台自首，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾到台北經濟文化辦事處（香港），為陳同佳申請赴台簽證，但被拒收有關文件，台灣方面堅持兩地政府進行司法互助，再談入境問題，香港保安局則批評台方「政治籌謀」。 管浩鳴今（20日）表示，至目前為止都未能取得入台簽證，正等候台灣律師進一步消息。另外就陳同佳已遞交入台證申請文件，但被當局拒絕，還是由始至終台北經濟文化辦事處也拒絕接收文件的問題，管浩鳴引述當時辦事處的回覆是「暫時不能接受申請」，但沒有要求申請人親自臨櫃申請。

管浩鳴上周到台灣駐港辦事處遞交表格↓↓

本周五陳同佳出獄一周年

陸委會副主委兼發言人邱垂正早前指，在此案件中，香港政府於法於情於理，也有責任和義務扮演更積極的角色，呼籲雙方政府能「坐下來好好談」，又指港府應負起對該案應有的責任，盡速與台方商討解決之道。

不過，保安局強調《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助。保安局又提到，陳同佳獲台方明確通知被批准赴台後，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排。特區政府會以務實態度處理事件，提供一切所需的合法可行協助，希望台方拿出誠意，不作政治考量。

陳同佳去年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄，死者潘曉穎母親早前提出「最後限期」，要求陳同佳本周五（23日）或之前赴台自首，否則會採取進一步行動。