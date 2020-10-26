智障婦沙田行山失蹤三日　今午元朗尋回　六旬夫感謝各方關心

49歲輕度智障婦人廖偉蘭，前日（24日）下午與丈夫往沙田作壆坑村對上近水泉拗村山頭行山，之後不知所終。多個部門組成搜索隊，聯同廖婦的六旬丈夫及兒子，一連三日在山頭搜索，惟一直未有發現。警方表示，今日（26日）下午在元朗輕鐵水邊圍站尋回失蹤婦人。廖婦晚上已回到家中休息，她健康及精神狀況不俗，六旬丈夫過去三日日以繼夜搜山，如今尋回妻子，總算放下心頭大石，他指會著妻子留家休息，不會再帶她行山，並感謝各方協助尋人，「謝謝你們關心。」

廖婦已安全回家，六旬丈夫三日來一直在山頭搜索，如今總算放下心頭大石。（陳康智攝）

廖婦安然無恙，沒有受傷，晚上已回到水泉澳邨的住所休息，並已吃過晚飯，健康及精神狀況不俗。夫婦二人表示，廖婦事發時自行上山取水後迷路，後來下山欲乘車回家，卻去錯了元朗。她在山中迷路時，曾問人取水解渴，但失蹤的三日內不曾進食，惟幸她在元朗街頭流連時，有人發現她表達能力欠佳，擔心她是走失人士，遂報警求助。廖夫指會著妻子留在家中休息，日後會好好看顧，不會再帶她行山，並感謝各方協助尋妻，「謝謝你們關心。」

事發於前日（24日）下午4時許，姓廖六旬翁偕有輕度智障的妻子到作壆坑村對上近水泉拗村山頭行山，其間廖夫坐下休息，妻子在旁邊踢球做運動，其間妻子自行上山取水飲用，未幾便不知去向。由於夫婦二人經常行該條行山徑，相當熟路，廖夫以為妻子已自行下山回家，於是自己亦返回家中準備晚飯，惟至晚上8時許仍未見妻子回家，驚悉妻子可能走失，著幼子報警，自己亦折返山頭搜索，徹夜搜山，翌日凌晨3時許曾回家稍作休息，但輾轉難眠，最後清晨6時又匆匆出門繼續搜索，惟幸妻子今日最終在元朗尋回。