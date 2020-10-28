荔景邨縱火案│夫婦感情糾紛　妻放火焚屋被捕　奶奶丈夫受傷

荔景邨凌晨發生縱火案，仰景樓9樓一單位內，一對男女因家事吵架後，女方盛怒下疑放火洩憤，單位旋即陷入火海，火警中有200名居民需匆忙疏散，6名男女送院，其中男戶主手、腳二級燒傷。今（28日）早，警方在場調查時，拘捕一名43歲中國籍女子，涉嫌「縱火」，被捕者與受傷男戶主為夫妻關係。

葵青警區助理指揮官（刑事）警司林志源指，，縱火物料取自涉事單位，警方仍調查縱火案是有預謀地發生亦或偶然發生。（陳浩然攝）

葵青警區助理指揮官（刑事）警司林志源指，今晨3時許，警方接報一宗火警，火勢約於一小時後由消防撲熄，意外中有6名男女受傷，傷者包括兩名涉事單位住戶，一同層住戶、及3名同大廈其他住戶，當中男戶主情況較嚴重，身體有一成皮膚被燒傷，為二級燒傷程度。

涉事單位為三人家庭，包括一對夫婦，及男戶主母親，警方經調查，相信為「縱火案」。今早9時許，警方於火場附近拘捕一名43歲中國籍女子，涉嫌「縱火」，被捕者與受傷男戶主為夫妻關係。

警檢走縱火液體器皿

警方於現場檢走部分證物，包括盛載縱火液體的器皿，初步調查相信易燃液體為天拿水，起火位置為兩夫婦睡房。林志源表示，由於男戶主仍就醫，暫時未能取得案件詳情，初步相信與夫妻感情糾紛有關。警方相信，縱火物料取自涉事單位，警方仍調查縱火案是有預謀地發生亦或偶然發生。涉事家庭曾有「企圖自殺」相關的求助紀錄。

起火單位男戶主的母親腳部擦傷送院。（陳永武攝）