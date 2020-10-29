港澳警打擊信用卡騙案　兩地共拘36人　騙徒盜200人資料網購圖利

香港警方網絡安全和科技罪案調查科、各警區刑事調查隊人員聯合澳門司法警察局進行代號「翊星」的行動，打擊盜用信用卡罪行，並以「以欺騙手段取得財產」拘捕36名男女，當中最細的被捕人只有12歲。他們涉嫌利用不法手段取得信用卡資料後，在網上購物再轉售圖利，以及在網上聊天室售賣信用卡資料，涉案金額為66萬港元。

網罪科及各警區刑事調查隊人員聯合澳門司法警察局進行代號「翊星」的行動，打擊盜用信用卡罪行。（蔡正邦攝）

網絡安全和科技罪案調查科張偉豪總督察交代案情指，網罪科及各警區刑事調查隊人員聯合澳門司法警察局進行代號「翊星」的行動，打擊盜用信用卡罪行。行動中，警方共拘捕21男15女，其中3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎12至59歲，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」，涉案金額為66萬港元，被捕人士正被拘查。

張偉豪續指，警方在今年3月至8月期間，發現有犯罪團伙利用不法手段，例如釣魚電郵、釣魚短訊或入侵電腦系統等，取得受害者的信用卡資料，並利用相關資料在網上購買價格比較高昂的電子產品、衣物及禮品卡等，方便轉售圖利。另外，犯罪團伙亦會在網上聊天室販賣信用卡資料。

警方在行動中檢取2部電腦以及4部手機作進一步調查，並發現超過200名受害人的信用卡資料。警方會繼續調查，不排除稍後會有更多人被捕。

警方呼籲市民加倍留意類似案件，並應該定期檢查其信用卡賬單，以及報告任何可疑交易。另外，市民亦要謹慎保護自己的個人資料，包括信用卡資料。在網上購物或接收電郵時亦應小心披露信用卡資料。而互聯網的世界並不是一個無法可依的虛擬世界，警方一直都在收集情報以偵查罪案，並將繼續密切監視網上潛在的犯罪活動。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。