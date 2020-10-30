海關檢10萬假N95口罩　K Kwong教路分真假　藥房：無客查詢N95

新冠肺炎由年初起於全球爆發，各地出現口罩荒，有不法商人趁機製造假口罩牟利，今日海關召開記者會稱，檢獲約10萬個懷疑冒牌N95醫療級別口罩，估計市值共約300萬元，海關已將檢獲的假N95口罩送往化驗室化驗，以測試其含菌量。 N95屬醫療級別口罩，有前線醫護人員指，佩戴不合規格的N95會減低防疫功效，而且長期佩戴N95口罩或感悶熱不適，普通市民甚少使用。化學專家鄺士山博士稱，可從口罩上印刷的資料及字清晰度去分辨N95醫療級別口罩真偽。本報向3M公司查詢有關假N95口罩等事宜，但暫時未獲回覆。

香港大學化學系博士Dr. K. Kwong（鄺士山博士）稱，獲美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）認證的N95口罩，口罩上所印刷的字樣是非常清晰的。鄺博士查看今次海關檢獲的假N95口罩的圖片後，直言「啲字太蒙，一見就知假」，他強調真N95口罩上的字應是「好 sharp 咁印。」

市民除了可以從口罩上的字是否印得清晰來判斷口罩真偽，鄺博士亦指，NIOSH對認證的口罩上要印有什麼資料有特定規格。

根據NIOSH官網資料，規定了口罩上要印有以下資料：

1. NIOSH認可的製造商名稱。

2. NIOSH的正楷字母或NIOSH商標。

3. NIOSH測試和認證號碼，例如TC-84A-XXXX。

4. NIOSH過濾器系列和過濾器效率級別，例如N95，N99，N100，R95，P95，P99，P100。

5. 口罩型號。

NIOSH對認證的口罩上要印有什麼資料有特定規格。（NIOSH官網圖片）

NIOSH認證的N95口罩上所印刷的字非常清晰，印在口罩上的資料亦有特定規格。（馮國良攝）

《香港01》記者今午走訪荃灣多間藥房，視察有沒有類似的假N95口罩流出市面，惟多間藥房職員表示沒有售賣N95口罩。其中一名藥房負責人黃先生稱，新冠肺炎疫情爆發初期，確實有少量顧客搜購N95口罩，因為他們要乘搭飛機前往外地，惟現時已幾乎沒有顧客查詢N95口罩，主要都是購買普通外科口罩。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，現時前線醫護人員在隔離病房工作或為病人抽痰、插喉時，必須佩戴N95口罩，因N95口罩防護功能較佳。他解釋，市民使用的外科口罩雖可避免口鼻直接接觸到空氣中的飛沬，但較難隔絕到空氣的病毒，不過N95口罩卻能高效過濾空氣中的顆粒。而醫護人員使用N95口罩前，亦要進行面型配合測試（fit test），挑選合適自己面型的口罩，以避免漏氣，方能達到最高的防護效能。羅卓堯指，長期佩戴N95口罩會令使用者悶熱不適，所以坊間市民甚少會使用。

9月美國檢獲50萬個中國製假N95口罩

除了是次本港海關檢獲10萬個假N95口罩外，9月中美國海關亦於芝加哥機場檢獲50萬個來自中國的假N95口罩，當時海關抽檢了30個N95口罩，發現有10%的過濾效能低於95%。