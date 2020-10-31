13歲女生遭掌摑腳踢　揭曾被迫下跪、化寶爐笠頭　4同學被捕

網上流傳一段學童欺凌片，一名身穿校服的女生，在大廈梯間被同學掌摑辱罵，打至面頰通紅，片中施襲者曾稱事主早前拒絕借出100元。警方今日（31日）拘捕4名年齡介乎13至15歲的少女，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。 警方指被捕四人與受害人讀同一中學，欺凌原因不涉及金錢問題，而是受害人早前於乘車期間，與其中一名同學言語上爭執時有侮辱性說話。受害人前日（29日）上午及下午分別在學校及住宅大廈內被欺凌，除了被掌摑及腳踢，亦有涉案人要求受害人下跪及以化寶爐笠頭等。

網上片段拍得兩名身穿淺藍色校裙的女生，站於一大廈梯間位置，其中受欺凌的束馬尾女生背靠牆邊，被另一名校服女猛力掌摑，施襲女生其後稱，曾向被摑女生借100元被拒，其後女生被目睹於網吧出現，被摑女生解釋「因為我咁啱無100蚊喺度，得番50蚊」，施襲女生回應「咁你又呃我？你直接同我講無錢咪得」，又向旁人稱「佢同我講話佢果度無7-11（便利店）」，此時鏡頭靠近，疑另一名在場人士再次掌摑女生，又稱「喊乜X嘢」，女生被摑後面頰明顯通紅及眼泛淚光。

旺角警區刑事調查隊第四隊督察陳浩軒表示，警方於昨（30日）晚接獲一名13歲女童、在家人陪同下報警，指於前日早上及下午，分別於旺角區一中學及一住宅大廈內被圍打及欺凌，原因是受害人較早時與另一名同學因言語上爭執而有磨擦。受害人的膝頭、面部及腹部均有紅腫及擦傷，其中一段欺凌片段亦於網上流傳。旺角警區刑事調查隊跟進調查，今日下午在不同地方拘捕4名未成年少女，年齡介乎13至15歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。

旺角警區刑事調查隊第四隊督察陳浩軒表示，受害人被欺凌原因是因較早時與另一名同學因言語上爭執而有磨擦。（陳浩然攝）

言語侮辱引發欺凌 揭曾被迫下跪、化寶爐笠頭

陳浩軒指，被捕4人與受害人讀同一中學，其中兩人與受害人同年級，另外兩人則較高年級。案中欺凌原因不涉及金錢問題，而是因受害人早前於乘車期間，與其中一名同學言語上爭執時，互相有侮辱性說話，雙方情緒上都有波動，引致前日的欺凌事件。受害人除了被掌摑及腳踢，亦有涉案人要求受害人下跪及以化寶爐笠頭等。陳浩軒指警方不容任何形式暴力及非法行為，包括校園欺凌，提醒年青人不要因一時衝動斷送前程。