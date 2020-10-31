學童欺凌｜校服女生疑拒借100蚊　梯間遭同學掌摑辱罵　警拘4女童

再有學童遭欺凌！網上流傳一條影片，一名身穿校服的女生疑因拒絕借100元予同學，在大廈梯間被人掌摑辱罵，女生被打至面頰通紅。據了解，警方今日（31日）拘捕4名涉案女童涉嫌襲擊至造成實際身體傷害，稍後將交代案情。 片中一名身穿校服、束馬尾的女生站在梯間，被另一名女生掌摑，旁邊亦有其他人的嘲笑聲。據兩人對話估計，欺凌者疑向女生借100元被拒，其後女生被目睹到網吧消遣，欺凌者認為自己被騙因此出手欺凌。女生被掌摑後，雙眼含淚解釋當時身上只得50元，因此無法借出100元。

身穿校服、束馬尾的女生站在梯間，被同學掌摑最少兩巴。（網上影片截圖）

片段全長40秒，拍得兩名身穿淺藍色校裙的女生，站於一大廈梯間位置，其中受欺凌的束馬尾女生背靠牆邊，鏡頭後先有女生聲音稱「快啲啦」，片中另一名校服女回應「仲細力呀？」，其後猛力掌摑向該女生。該名施襲女生其後稱，曾向被摑女生借100元被拒，其後女生被目睹於網吧出現，被摑女生解釋「因為我咁啱無100蚊喺度，得番50蚊」，施襲女生回應「咁你又呃我？你直接同我講無錢咪得」，又向旁人稱「佢同我講話佢果度無7-11（便利店）」，此時鏡頭靠近，疑另一名在場人士再次掌摑女生，又稱「喊乜X嘢」，女生被摑後面頰明顯通紅及眼泛淚光。

根據片中女生身穿的校服估計，女生就讀旺角區一間中學。教育局發言人指，知悉事件後已即時聯絡學校，提供適切的意見及支援，又指絕不容忍任何學生欺凌同學，學校如發現任何欺凌事件，必須按其校本機制嚴肅處理，特別是保護受欺凌的學生，以及即時制止欺凌者及加以輔導。