學童欺凌︱13歲女生梯間遭同學掌摑辱罵　校方：絕不容忍姑息

近日網上流傳一段學童欺凌片，一名身穿校服的女生，疑因拒絕借出100元，於大廈梯間被同學掌摑辱罵。警方昨日拘捕4名年齡介乎13至15歲的少女，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，其中兩名14及15歲的少女須於十一月下旬向警方報到，另外兩名被捕女童正被扣留調查。

涉事的聖公會諸堅中學發表家長通告表示，校方得悉欺凌事件感到震驚及痛心，強調校方對該等行為絕不容忍，亦不會姑息，並呼籲勿轉載相關片段以免造成二次傷害。

涉事的聖公會諸堅中學發表家長通告表示，校方得悉欺凌事件感到震驚及痛心。

校方表示，由於家長已就事件報警，而警方亦已進行調查，因此校方不便透露詳情，又表示如家長發現子女的情緒受到困擾，應與學校社工、班主任及輔導老師聯絡。

網上片段拍一個大廈梯間位置，一名背靠牆邊的校服女生，被另一名校服女掌摑，據片段中指，施襲者曾向被摑女生借100元被拒，但事後發現對方於網吧出現，被摑女生曾解釋「因為我咁啱無100蚊喺度，得番50蚊」，惟不獲接納。同時，片段中疑另一名在場人士亦有份掌摑女生，又稱「喊乜X嘢」。

警方昨日（31日）分別在旺角及天水圍拘捕4名未成年少女，年齡介乎13至15歲，涉嫌襲擊致造成實際身體，據警方表示，受害人除了被掌摑及腳踢，亦有涉案人要求受害人下跪及以化寶爐笠頭等。