新冠肺炎｜確診者疑為內地妓女　警方上周三旺角掃黃行動拉人

衞生防護中心公布，本港今日新增7宗型冠狀病毒肺炎確診個案，其中1宗為本地感染源頭未明個案，患者為42歲待遣返中國籍女子，居住於旺角塘尾道206號東方泛達酒店，警方在上周三（10月28日）一次行動中，發現患者沒有合法居留權，將其帶返旺角警署，之後轉到青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心，她於前日（10月30日）發病之後確診。 翻查資料，旺角警區聯同入境處於上周三曾進行掃黃行動，派員喬裝顧客，並於塘尾道206號的酒店房間及花園街97號單位拘捕6名內地女子，其中一人為42歲，涉嫌非法入境。被捕的42歲女子與今次確診的患者脗合。消息指，警方當時在酒店沒有進行放蛇行動或接觸被捕人士，而是由酒店經理開門後入內拘捕她。據了解，警方及入境處正了解有無人員與該名被捕女子有密切接觸。

警方及入境處上周三進行掃黃行動，拘捕6名女子。（警方圖片）

衞生防護中心公布，本港今日（1日）新增7宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中1宗屬本地感染源頭未明個案，是一名中國籍、正待遣返的42歲女子，暫未肯定她幾時到港。警方於10月28日一次行動中，發現患者沒有合法居留權，將患者帶返旺角警署。至10月30日，患者由警署轉到青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。

張竹君稱，患者被捕前住旺角塘尾道206號東方泛達酒店，報稱一直住於酒店較少外出。她被捕後於10月30日有喉嚨痛，張竹君稱曾與患者入住青山灣或馬頭角，或在旺角警署一起拘留的十多位人士會送入檢疫中心，工作人員如一直戴口罩，會獲發樣本瓶，若有較近距離接觸的人員，如曾為患者搜身、帶患者前往沖身等人員或需檢疫，惟目前暫無警員屬緊密接觸者。

《香港01》翻查資料，發現在10月28日當日下午，旺角警區特別職務隊聯同入境事務處特遣隊人員，進行代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動。警方派員喬裝顧客，搜查區內多個地點，其後在塘尾道206號及花園街97號拘捕6名年齡介乎24歲至42歲的內地女子，涉嫌非法入境。人員於單位內檢獲一批避孕套、潤滑劑及毛巾等。

根據上述資料，其中一名被捕人士與今次確診者脗合。據了解，警方及入境處已接獲衞生防護中心通報，正了解有無警員或入境處人員曾與患者有密切接觸。消息指，警方當時只有在花園街97號單位進行放蛇，而在塘尾道206號的酒店單位，則是由酒店經理開門，人員入房後發現該名42歲女子，過程中沒有警員接觸該女子或進行放蛇行動。