新冠肺炎｜賣淫集團TG群組推$400酒店性服務　包括確診內地女酒店

一名中國籍待遣返的42歲女子今日確診新冠肺炎，感染源頭不明。她住在旺角塘尾道206號東方泛達酒店，據悉上周三（10月28日）在警方掃黃行動中，她涉嫌非法入境被捕，女事主曾扣押在旺角警署、青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心。 《香港01》發現，有賣淫集團於社交媒體Telegram開設頻道，以「雙飛超級姐妹」的圖片為頭像，公然招攬嫖客，集團疑租用多間酒店房間作賣淫場所，包括今次有確診患者的東方泛達酒店及北角一間酒店等，相信供偷渡來港女子長居酒店房間及提供性服務，更標榜全套服務僅收費400元。 記者致電東方泛達酒店了解，剛表明身份，尚未提出問題時，接線女職員便稱﹕「唔好意思，我哋公司依家唔接受訪問。」然後掛斷電話。記者亦已發電郵予酒店作查詢，暫未有回應。

根據Telegram的資料可見，該頻道頭像是一幅寫有「雙飛超級姐妹」的圖片，現時已有1.4萬人訂閱。頻道疑於今年1月15日開設，惟至上月24日，頻道負責人才開始活躍地發布文字及圖片，當中包括不同性工作者的資料及圖片、提供賣淫服務的場所，以及轉載一些嫖客的感想，最新的發文在今日（1日）下午3時50分。

該個賣淫集團亦有公然公開賣淫地點，包括今次發現確診者的東方泛達酒店、北角一間酒店及一間住宅大廈，又詳細列明收費，指提供服務的時間由上午9時至凌晨2時，不論在酒店或住宅，提供全套服務的話，收費一律400元。賣淫集團會提供聯絡電話，供客人致電預約服務。

受新冠肺炎疫情影響，從內地入境香港人士需要接受檢疫14天，故過去數個月，經常有賣淫的內地女子為避檢疫從水路偷渡來港，部分更要支付6000元的偷渡費，然後長居於酒店內，避免出入時惹人起疑。而近月警方的掃黃行動中，亦曾多次拘捕內地女子，涉嫌非法入境。警方亦曾表示，犯罪集團透過網上廣告，提供電話讓人聯絡，但集團警覺性高，並非任何人均可預約成功。

衞生防護中心公布，一名中國籍待遣返的42歲女子，今日（1日）確診新冠肺炎，她於10月28日一次警方行動中被捕，被扣留在旺角警署。至10月30日，患者轉到青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。張竹君稱，患者被捕前住旺角塘尾道206號東方泛達酒店，報稱一直住於酒店較少外出。她被捕後於10月30日有喉嚨痛。

翻查資料，10月28日當日下午，旺角警區聯同入境處進行掃黃行動。警方派員喬裝顧客，搜查區內多個地點，其後在塘尾道206號及花園街97號拘捕6名年齡介乎24歲至42歲的內地女子，涉嫌非法入境。

消息指，當中包括該名確診內地女子。有23名警務人員曾與其接觸，其中4人被列為密切接觸者需要接受隔離檢疫。消息指，警方調查塘尾道206號的酒店單位時，是由酒店經理開門，然後作出拘捕，過程中沒有警員接觸該女子或進行放蛇行動。