新冠肺炎｜內地確診女上月底掃黃被捕　4警及6入境處人員隔離檢疫

一名中國籍待遣返的42歲女子，今日（1日）確診新冠肺炎，消息指她於上周三（10月28日）在旺角塘尾道206號東方泛達酒店被捕，當時警方正進行掃黃行動，她其後並羈留於旺角警署。警方表示，有23名警務人員曾與患者接觸，其中4人被列為密切接觸者需要接受隔離檢疫。消息指，警方當時調查塘尾道206號的酒店單位時，是由酒店經理開門，人員入房後發現該名42歲女子，過程中沒有警員接觸該女子或進行放蛇行動。 另外，6名與確診者同處一個羈留室接受隔離的被羈留人士檢測結果呈陰性，他們與另外6名入境處人員被列為該確診者的密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離。

警方及入境處上周三進行掃黃行動，拘捕6名女子。（警方圖片）

需隔離檢疫4警負責拘捕、搜身等

警方晚上在香港警察Facebook證實一名曾羈留於旺角警署的女被捕人確診，並表示高度關注事件，指該名女患者在10月28日至30日期間被羈留於旺角警署，有23名警務人員曾與其接觸，其中4人被列為密切接觸者需要接受隔離檢疫。警方已經安排人員清潔及消毒旺角警署；及已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，配合一切檢疫安排。

消息指，該四名警員，分別兩男兩女，經衛生署了解後，認為需要安排隔離，相信因為當中兩名女警負責拘捕及搜身，另外兩名男警則協助拘捕及負責犯人安排。

6被羈留人士及6入境處人士隔離

入境處則表示，10月30日，警方將一名因違反入境條例而被捕的中國籍人士送往駐青山灣入境事務中心的遣解審理組進行訊問等程序，其後於同日被隨即送往馬頭角羈留中心（中心)。該名被捕人士與另外6名新進入中心的被羈留人士，獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試。10月31日日晚上，該名被捕人士確診，並已即時送往醫院接受治療，而其他6名與確診者同處一個羈留室接受隔離的被羈留人士的檢測結果則呈陰性。

按衛生防護中心指示，上述被羈留人士以及6名在中心執勤的入境處人員被列為該確診者的密切接觸者，並已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。入境處會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，安排中心內所有被羈留人士及相關的入境處人員進行病毒測試。同時，入境處亦已完成全面清潔及消毒相關的羈留室。

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衞生防護中心公布，本港今日（1日）新增7宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中1宗屬本地感染源頭未明個案，是一名中國籍、正待遣返的42歲女子，暫未肯定她幾時到港。警方於10月28日一次行動中，發現患者沒有合法居留權，將患者帶返旺角警署。至10月30日，患者由警署轉到青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。

張竹君稱，患者被捕前住旺角塘尾道206號東方泛達酒店，報稱一直住於酒店較少外出。她被捕後於10月30日有喉嚨痛，張竹君稱曾與患者入住青山灣或馬頭角，或在旺角警署一起拘留的十多位人士會送入檢疫中心，工作人員如一直戴口罩，會獲發樣本瓶，若有較近距離接觸的人員，如曾為患者搜身、帶患者前往沖身等人員或需檢疫，惟目前暫無警員屬緊密接觸者。

《香港01》翻查資料，發現在10月28日當日下午，旺角警區特別職務隊聯同入境事務處特遣隊人員，進行代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動。警方派員喬裝顧客，搜查區內多個地點，其後在塘尾道206號及花園街97號拘捕6名年齡介乎24歲至42歲的內地女子，涉嫌非法入境。人員於單位內檢獲一批避孕套、潤滑劑及毛巾等。

根據上述資料，其中一名被捕人士與今次確診者脗合。據了解，警方及入境處已接獲衞生防護中心通報，正了解有無警員或入境處人員曾與患者有密切接觸。消息指，警方當時只有在花園街97號單位進行放蛇，而在塘尾道206號的酒店單位，則是由酒店經理開門，人員入房後發現該名42歲女子，過程中沒有警員接觸該女子或進行放蛇行動。